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Строительство
14 Октября , 04:04

Министром строительства и архитектуры Башкортостана назначен Павел Сафонов

Указом Главы Башкортостана Радия Хабирова министром строительства и архитектуры Республики Башкортостан назначен Павел Сафонов.

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Министром строительства и архитектуры Башкортостана назначен Павел СафоновМинистром строительства и архитектуры Башкортостана назначен Павел Сафонов
Министром строительства и архитектуры Башкортостана назначен Павел Сафонов

Справка:

Сафонов Павел Валерьевич родился 1 января 1986 года в селе Месягутово Дуванского района. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет.

Трудовую деятельность начал в 2009 году в санатории «Янган-Тау».

В 2010–2012 годах трудился на различных должностях в коммерческих организациях.

В 2012–2015 годах – ведущий специалист информационно-аналитического отдела, специалист 1 категории, ведущий специалист, заместитель начальника отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района городского округа город Уфа.

В 2015–2016 годах – помощник заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.

В 2016–2019 годах – первый заместитель генерального директора Фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан».

В 2019–2026 годах – и.о. генерального директора, генеральный директор Фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан».

Заслуженный строитель Республики Башкортостан.

Награждён орденом Дружбы народов.

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