Министром строительства и архитектуры Башкортостана назначен Павел Сафонов

Справка:
Сафонов Павел Валерьевич родился 1 января 1986 года в селе Месягутово Дуванского района. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет.
Трудовую деятельность начал в 2009 году в санатории «Янган-Тау».
В 2010–2012 годах трудился на различных должностях в коммерческих организациях.
В 2012–2015 годах – ведущий специалист информационно-аналитического отдела, специалист 1 категории, ведущий специалист, заместитель начальника отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района городского округа город Уфа.
В 2015–2016 годах – помощник заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.
В 2016–2019 годах – первый заместитель генерального директора Фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан».
В 2019–2026 годах – и.о. генерального директора, генеральный директор Фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан».
Заслуженный строитель Республики Башкортостан.
Награждён орденом Дружбы народов.