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Строительство
30 Сентября , 04:39

Башкортостан – в числе лидеров по модернизации систем водоотведения!

✅ В 2022 году республика направила заявки в Фонд развития территорий на финансирование инфраструктурных проектов – строительства, реконструкции и модернизации. В итоге одобрили 17 проектов, 15 из них уже реализовали. 

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Башкортостан – в числе лидеров по модернизации систем водоотведения!Башкортостан – в числе лидеров по модернизации систем водоотведения!
Башкортостан – в числе лидеров по модернизации систем водоотведения!


✅ Работы велись за счёт средств Фонда национального благосостояния. И эти вложения дают заметный результат: регион вошёл в тройку лидеров России по протяжённости отремонтированных сетей – это 26,97 км. Проекты реализуют в Уфе, Нефтекамске и Стерлитамаке.
 
✅ Модернизация коммунальной инфраструктуры остаётся одним из ключевых направлений в Башкортостане. Благодаря федеральному финансированию удаётся не только строить новые объекты, но и обновлять уже существующие – те, что особенно важны для стабильной работы системы.

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