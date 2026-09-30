Башкортостан – в числе лидеров по модернизации систем водоотведения!



✅ Работы велись за счёт средств Фонда национального благосостояния. И эти вложения дают заметный результат: регион вошёл в тройку лидеров России по протяжённости отремонтированных сетей – это 26,97 км. Проекты реализуют в Уфе, Нефтекамске и Стерлитамаке.



✅ Модернизация коммунальной инфраструктуры остаётся одним из ключевых направлений в Башкортостане. Благодаря федеральному финансированию удаётся не только строить новые объекты, но и обновлять уже существующие – те, что особенно важны для стабильной работы системы.