В башкирском селе Кандры благоустроят зону отдыха

Специалисты установили новые ограждения, смонтировали опоры освещения и проложили кабель. Также для детей установили современный игровой комплекс, а для взрослых — спортивные тренажеры. Часть оборудования предназначена в том числе для маломобильных групп населения.

«Мы видим большой запрос от жителей на качественные зоны отдыха, где будет комфортно всем поколениям. Аллея на улице Нефтяников выбрана жителями, и мы обязаны выполнить их наказ максимально качественно. <…> До конца сентября объект будет полностью готов принять первых посетителей», — отметил глава сельского поселения Кандринский сельсовет Ильвир Юнусов.

Строителям также предстоит уложить резиновое покрытие на детской и спортивной площадках, установить арт-объект, смонтировать декоративные фонари и завершить установку ограждения детской площадки и последних секций забора.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.