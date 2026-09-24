+7 °С
Ясно
ДзенАнтитеррор
Строительство
24 Сентября , 09:11

В башкирском селе Кандры благоустроят зону отдыха

в селе Кандры Республики Башкортостан, сообщили в администрации муниципального района Туймазинский район. Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Добавить в предпочтительные источники Google

Специалисты установили новые ограждения, смонтировали опоры освещения и проложили кабель. Также для детей установили современный игровой комплекс, а для взрослых — спортивные тренажеры. Часть оборудования предназначена в том числе для маломобильных групп населения.

«Мы видим большой запрос от жителей на качественные зоны отдыха, где будет комфортно всем поколениям. Аллея на улице Нефтяников выбрана жителями, и мы обязаны выполнить их наказ максимально качественно. <…> До конца сентября объект будет полностью готов принять первых посетителей», — отметил глава сельского поселения Кандринский сельсовет Ильвир Юнусов.

Строителям также предстоит уложить резиновое покрытие на детской и спортивной площадках, установить арт-объект, смонтировать декоративные фонари и завершить установку ограждения детской площадки и последних секций забора.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

 
Автор:
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru