В Башкирии отремонтировали свыше 10 км дороги Янаул — Верхние Татышлы

В нормативное состояние привели два участка от села Асавдыбаш в сторону села Четырман. Дорожники обновили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку.

«Дорога Янаул — Верхние Татышлы находилась в неудовлетворительном состоянии, местные жители просили отремонтировать данные участки. Дорожники выполнили ремонт с использованием технологии ресайклинга. Это обеспечит более длительный срок эксплуатации дорожного покрытия. Благодаря ремонту проезд по этой дороге стал намного безопаснее и комфортнее», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.

Дорога Янаул — Верхние Татышлы входит в опорную сеть России. Она обеспечивает транспортную связь жителям небольших сел и деревень Янаульского и Татышлинского районов, а также выезд на региональную трассу Уфа — Бирск — Янаул.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.