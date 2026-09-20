Республиканский математический лицей-интернат планируют открыть в сентябре 2027

РМЛИ рассчитан на 360 ученических и 250 спальных мест. Учебное заведение примет одарённых детей с 6-го по 11-й классы со всей республики и будет готовить лидеров в области математики, информатики и программирования. Отбирать ребят в учреждение планируют по результатам специальной олимпиады «Путь в РМЛИ», запуск которой состоится 1 октября 2026 года. Конкурсантам для начала предложат выполнить задания на платформе «Сириус». После дистанционного этапа учеников пригласят в Уфу на собеседование, где будут работать две независимые друг от друга экспертные комиссии. После второго тура сформируют базу из детей, которых пригласят на летнюю математическую смену. Здесь будут смотреть, как ребята готовы учиться в усиленном режиме, жить без родителей. В результате сформируют финальный список. Чтобы лицей-интернат стал флагманским, создадут сильное ядро педагогического коллектива. Учителей планируют набирать на конкурсной основе.

Глава Башкортостана ознакомился с ходом возведения объекта. Заместитель Премьер-министра Правительства республики Рустем Газизов сообщил, что строительная готовность – 28 процентов. Он также презентовал варианты фасадной плитки, которую будут использовать для отделки блока В. Напомним, что здание лицея-интерната состоит из четырёх блоков.

Так, трёхэтажный корпус А, который находится на месте бывшего недостроя, включает в себя столовую, конференц-зал, учебные кабинеты, библиотеку, учительскую, административный блок. Здесь идут работы по усилению несущих конструкций, специалисты монтируют сети электроснабжения и воздуховоды для вентиляционной системы, а также выполняют внутреннюю отделку.

Блок Б станет буферным пространством и объединит общими коридорами и лифтами все корпуса учебного заведения. Здесь оборудуют главный вход, учебные кабинеты по направлению «Искусство», залы физической и игровой подготовки. Пока же рабочие возводят атриум и спортзал.

Вместимость жилого шестиэтажного блока В – 250 человек. Строители приступили к обустройству кровли и фасада, штукатурным работам, монтажу воздуховодов. Глава республики поинтересовался, сколько слоёв используют для утепления здания и подчеркнул, чтобы в комнатах для проживания было тепло.

В блоке Г, который будет учебным пятиэтажным корпусом с большим конференц-залом, рабочие завершают возведение второго этажа и выполняют кирпичную кладку наружных стен.

Директор департамента архитектуры и градостроительства Правительства республики Олег Байдин представил руководителю региона варианты размещения контрольно-пропускного пункта (КПП). Радий Хабиров отметил, что территория учебного заведения обязательно должна быть огорожена, а учителям и ученикам необходимо использовать для прохода через КПП электронную карту. Глава республики также поручил предусмотреть отдельный вход на территорию расположенного по соседству Центра спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина для учеников лицея-интерната, чтобы они могли заниматься в бассейне и на других площадках.

Глава Башкортостана отметил, что Республиканский математический лицей-интернат планируют открыть в сентябре 2027 года.