Интервью для спецвыпуска телепроекта «Преображение городов и сёл Башкортостана»

Стенограмма интервью:

Шамиль ВАЛЕЕВ: Здравствуйте, Радий Фаритович! Перейдём сразу к вопросам, которые накопились. Многие журналисты считают, что ваша визитная карточка – это благоустройство территорий. И мне искренне интересно, почему вы столько времени уделяете развитию городской среды? Это какое-то федеральное задание, ваш KPI или, может быть, в детстве мечтали? Что для вас значит современная городская комфортная среда?

Радий ХАБИРОВ: Вот то, что вы сказали, всё вместе.

Конечно, я хорошо понимаю, что хочет каждый человек, россиянин, каждый житель нашей республики на самом деле. Он хочет утром встать, открыть дверь, выйти в хороший ухоженный подъезд, на улицу, в хороший двор, прогуляться по парку, скверу, чтобы было чисто, опрятно. Это естественное желание человека, современного жителя. Оно с каждым годом растёт, растёт уровень потребностей и, соответственно, требований человека к этому. И мы должны этому отвечать. Это важная государственная задача. Среди развития экономики, обеспечения развития социальной сферы комфортная среда – это очень важно. И ещё раз говорю, это одна из главных потребностей человека.

Ну и потом, я никогда этого не скрывал, мне просто нравится этим делом заниматься. Я всегда сторонник чистоты, порядка. Знаете, с чего мы в том числе начинали многое в республике? Я говорил главам – давайте для начала наведём порядок, выметем улицы, подстрижём деревья, уберём сухостой, где-то поправим плитку и т.д. То есть такие простые базовые вещи. Потому что без этого делать что-то не имеет смысла.

И мне кажется, благодаря тому, что мы делаем много хорошего в этой сфере, одновременно, параллельно растёт, соответственно, цивилизованность наших жителей. Потому что они понимают – это хорошо. Кто-то начинает это портить, царапать, ломать – то, что мы называем вандализмом. Но со временем люди, наоборот, начинают беречь то, что хорошо сделано, и уже выступают нашими союзниками в этом вопросе.

До сих пор и я сам, и жители Красногорска вспоминают, что мы много внимания уделили чистоте. Город просто стал опрятным. И второе – по возможности мы сделали много дворов, скверов, парков, где люди могли отдыхать, гулять и т.д. Этот опыт главы муниципалитета мне вообще очень пригодился.

Ну и ещё раз говорю, это то, что называется личное. Я же не зря периодически сбегаю в парк Ленина. Он с каждым днём уже близится к финишу, завершению.

Шамиль ВАЛЕЕВ: Это же ещё и 3 млрд рублей федеральных средств. Это же и государственная политика. Но есть и региональное участие, софинансирование во всех этих проектах. И, как я понимаю, это была ваша задумка, идея создать свой институт урбанизма – Институт развития городов Башкортостана?

Радий ХАБИРОВ: Эта идея была мною поддержана.Что мы самое главное поняли? Первое. Что благоустройство и комфортная среда, всё связанное с этим – это не просто бросить два ведра бетона, размазать асфальт и т.д. Нет, это большая наука. И как во всей науке, как во всяком мастерстве есть кто-то, кто хорошо это знает и обладает компетенциями, а кто-то хуже знает. И, соответственно, если мы хотим делать что-то хорошее, нам нужно найти группу людей, которые в этом хорошо понимают.

Так появился Институт развития городов, и мы всегда благодарны этим ребятам. Там работают молодые ребята, хорошая, сплочённая команда. Это люди с большим опытом, мастерством, потому что они постоянно обучаются. И поэтому Институт выступает своего рода локомотивом. Он сам не делает и не кладёт асфальт, не стрижёт деревья. Он даёт концепцию, технологии, новые материалы. Это очень важно. Вообще появилось много нового в ландшафтном дизайне, в строительных материалах, в дорожном покрытии. И это постоянно развивается.

Поэтому я считаю, что тот успех, который действительно есть у нашей республики во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, – это огромная заслуга нашего Института. И они продолжают работу. Только по этому году мы отправили 12 заявок от муниципалитетов – пять проектов из них выиграло. То есть пять муниципалитетов получают федеральные деньги и идут дальше. Это самое большое количество заявок, которые одержали победу. То есть мы берём по максимуму то, что можно взять у нашего Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации.

Шамиль ВАЛЕЕВ: Есть территории, которые были преобразованы несколько лет назад, они уже, что называется, пожили. Как вы видите развитие, содержание этих территорий? Что бы вы, допустим, обновили?

Радий ХАБИРОВ: Все территории, которые мы благоустраиваем, приводим в порядок, начиная от дворов и скверов до большой программы по паркам, – это достаточно большие деньги. Причём с нескольких источников. Это федеральные, республиканские и муниципальные средства, а также внебюджет. Когда приходят эти консолидированные деньги, мы преобразуем наши парки, создаём комфортную среду.

К чему это привело? Во-первых, все города Республики Башкортостан по рейтингу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства относятся к городам с благоприятной, комфортной средой. Это достижение. А начинали мы где-то с середины списка.

Второе. Действительно, появились нормальные дворы, скверы, парки, места, где людям можно погулять. Но жизнь идёт, ничего вечного не бывает. Детские площадки мы неплохо делали в 2019-2021 годах, потому что было достаточно сильное финансирование. Сейчас мы эту программу подсократили. Сами понимаете, у нас есть определённые сложности с бюджетом по понятным причинам. Как только всё завершится, у нас, соответственно, бюджет пополнится, и мы снова вернёмся к программе «Башкирские дворики».

Это вообще самая популярная программа, за которую мы чаще всего слышим спасибо. Хотя иногда и ругают, если что-то сделано некачественно. Но нужно понимать, что «башкирские дворики» построены в 2019 году, семь лет прошло. Где-то есть износ мягкого покрытия, где-то сломались элементы МАФов, спортивных сооружений. Это естественно, и это нужно делать.

Что мы сделали в этом году? Выделили муниципалитетам 200 млн рублей только с одной целью – чтобы эти деньги пошли на ремонт того, что уже сделано. Потому что мы можем бесконечно делать, но важно и оглядываться назад, восстанавливать то, что уже сделано. Причём это сделано не в прошлом веке, совсем недавно. Но эти площадки находятся под достаточно интенсивным воздействием со стороны людей, детей, климатических условий и т.д. Поэтому это всё нужно делать.

В целом мы такую восстановительную работу будем проводить. С одной стороны, мы восстанавливаем то, что уже сделано. А с другой стороны, активно работаем над привлечением ресурсов, потому что останавливать работу в этом направлении мы не собираемся.

Шамиль ВАЛЕЕВ: Представляю восторг, с которым главы муниципалитетов берут на себя бремя содержания этих обновлённых территорий.

Радий ХАБИРОВ: Это нормальный процесс. Если по такой логике идти, то тогда не надо строить новых школ, ФОКов, домов культуры и т.д., потому что любой такой новый объект тоже нужно содержать.

Эта работа идёт в логике развития муниципалитета в целом, в логике роста налоговых доходов. Все эти годы, которые мы работаем, у нас идёт серьёзный рост доходов – порядка 10 процентов. Мы достаточно сильно растём, и это позволяет нам развиваться.

К тому же я всем говорю – мы сделали парк, отдали его муниципалитету. Муниципалитет передал его какому-то хозяйствующему субъекту, МУПу. И они тоже должны научиться зарабатывать деньги – установить аттракционы, кафе, оказывать платные услуги и т.д. Это всё должно работать, привлекать бизнес. То есть параллельно должно зарабатывать деньги.

Поэтому здесь, как вы говорите, я вижу у них восторг. Но это реальный восторг. Потому что люди, ещё раз подчёркиваю, очень позитивно оценивают эту часть работы, когда навели порядок, высадили новые, интересные, красивые деревья.

Могу сказать, что у нас два раза в год проходят акции «Зелёная Башкирия», «Сад памяти» и т.д. Я главам запретил высаживать какие-то маленькие веточки, которые никогда не вырастут. Их сажают, они под снегом ломаются, никто их не видит, они болеют, чахнут. Я сказал: «Не тратьте время на это бессмысленное занятие». Поэтому мы сейчас работаем по принципу «лучше меньше, да лучше». То есть должен быть крупномер, должен быть уход за этим растением, полив, подкормка и т.д. Не везде это происходит. Жители, кстати, тут же реагируют на это и гневно нам пишут: «Вы посадили, но не ухаживаете».

Большую работу мы провели во многих городах. Я всегда говорю – если вы что-то делаете, то лучше сажайте аллеями. Сделайте аллею, дайте ей название, она сразу войдёт в обиход, люди будут там ходить. И через какое-то время, лет через 30-40 лет там будет…

Шамиль ВАЛЕЕВ: Но мы тени уже не увидим.

Радий ХАБИРОВ: Да, тени не увидим. И этой красоты не увидим.

Но ещё раз говорю, что всё связанное с этим, должно опираться на знания, на хорошие профессиональные навыки.

Шамиль ВАЛЕЕВ: Мы говорили про аллеи. Есть такая же линейная тема – как будто бы бизнесу нравятся «Арбаты» вдоль «красных линий»: в Туймазах, Салавате, в Уфе. Бизнес хочет осваивать территории вдоль этих линейных пространств.

Радий ХАБИРОВ: Это абсолютная правда. Это, я бы сказал, очевидно. Ещё добавлю сюда Янаул. Вы видели, когда мы сделали Янаул, целую улицу, там прямо жизнь кипит. Навели порядок в Ишимбае на площади – и тоже видим активность на основных улицах: на Губкина, на проспекте Ленина и т.д.

Особо хочу ещё раз сказать о наших планах по улице Октябрьской революции. Люди, наверное, не верят, я это допускаю. Потому что мы много об этом говорили. Там достаточно большой объём вложений. Мы думали, что накопим эти деньги. Деньги не накапливаются. Но мы начали эту работу. Первое – вынесли все сети. Это важно. Если там с сетями не разберёшься, на поверхности ничего нельзя делать. Мы этот вопрос решили, нашли деньги. Мы сделали дорогу, расширили тротуары. В этом году, как вы видите, начали делать тротуары, велосипедную дорожку.

Наша задача – от улицы Ленина и до набережной сделать полупешеходную улицу. Мы не имеем возможности перекрыть эту улицу, сделать её полностью пешеходной, да и нет такой нужды. Но что мы сделали? Немного сократили дорожную часть, сделали карманы для парковок.

Почему? Потому что там несколько десятков старых домов, объектов культурного наследия. Люди уже видят, что мы делаем тротуары, дорожки. Раньше никто особо не интересовался этими, по сути, развалюхами. Они действительно в крайне сложном состоянии, большинство из них деревянные. Но, хочу сказать, мы уже начали там ремонт. Уже приходит бизнес, выкупает их и начинает вкладывать немалые деньги.

Шамиль ВАЛЕЕВ: А много пришло?

Радий ХАБИРОВ: Значит, на данный момент восстановительные работы идут на трёх точках. Это только начало. Ведь как бизнес устроен? Он видит, что мы пришли туда с деньгами, что мы действительно реализуем наши намерения.

Это будет наш башкирский, уфимский Арбат. В этих домиках будут музеи, ремесленные мастерские, кафе, танцевальные площадки – всё что угодно. Всё то, что характеризует Арбат. Мы это точно сделаем.

У меня спрашивают: когда это будет? Тут уже зависит не столько от нас, сколько от бизнеса. Допускаю, что в этом году мы дотянем тротуар до улицы Воровского. Дальше нам снова надо искать деньги, чтобы тащить участок от улицы Воровского до набережной.

Далее эти дома. Восстановление каждого дома занимает примерно год-полтора. Но что ещё важно? Бизнес делает дома, а там же ещё дворы есть. Эта территория принадлежит муниципалитету. То есть следующий этап – мы туда зайдём с благоустройством. Эти дома будут в окружении благоустроенной среды. Это ещё год-полтора.

Поэтому думаю, первые очевидные признаки того, что «Арбат» начал шевелиться, работать, давать на-гора услуги для людей, будут, наверное, года через три. Гулять-то там уже сейчас можно, правда, пока не очень комфортно – идут строительные работы.

Можно сказать, что это мой личный проект. Я его обещал, я его дотащу.

Шамиль ВАЛЕЕВ: Не сталкивались ли вы с тем, что, допустим, что-то установили, сделали, а оно не работает, не приобретает логику саморазвития?

Радий ХАБИРОВ: Есть такое. И я этого не понимаю. Даже не буду перечислять, чтобы никого не обижать. Есть ряд территорий, которые мы благоустроили, видели, что они «полетят», появятся люди, бизнес. А они не летают. Их немного, на самом деле. И это носит несколько иррациональный характер, на мой взгляд.

Но в целом, ещё раз говорю, там, куда мы пришли с нормальными идеями благоустройства, как правило, всё заполняется людьми, всевозможным малым бизнесом.

Я как-то взял своих детей прогуляться по парку «Первомайский». Только зашёл, и сразу первый встречный: «А можно с вами сфотографироваться?». И вот это пошло. Люди очень благодарны. У меня дети даже обиделись: «Пап, с тобой невозможно гулять» – и поехали домой». То есть люди очень тепло это принимают.

Например, здесь рядом мы делаем парк Ленина. Скажу о нём два слова. В наших планах открыть его 11 октября. Парк будет преобразован. Каждый раз говорю, что это будет лучший парк нашей республики. Это действительно так.

Что мы сделали? У меня был спор с Германом Оскаровичем Грефом. Потому что мы попросили Сбербанк, у них есть целая программа – они делают парки по всей стране, финансируют их достаточно серьёзно. И у нас был спор, каким сделать этот парк. Его позиция была – как можно больше всевозможных спортивных, детских объектов, чтобы люди приходили. Я ему говорю: «Это же мемориальный парк». Но всё-таки он был прав. Да, этот парк мемориальный, там тенистые аллеи, всё красиво и т.д. А зачем туда мама с ребёнком придёт? Погуляла раз – и всё. А теперь там будет амфитеатр с детскими представлениями, как минимум две спортивные площадки, детские площадки, площадка для детей с ОВЗ, воркаут-зона, аллеи для пробежки, волейбольная коробка и т.д.

Поэтому наша задача – сделать ещё и так, чтобы эта среда, которую мы делаем, максимально притягивала людей. Раз уж мы туда деньги вложили, пусть люди пользуются. В этом вопрос.

Шамиль ВАЛЕЕВ: Хотел бы напомнить о проекте Евразийского музея кочевых цивилизаций. Переносимся в Чишминский район. Это была ваша инициатива. Какая там стратегическая задача, какая глобальная цель этого проекта?

Радий ХАБИРОВ: Давайте не забывать, что я 14 лет работал в высшей школе. И эта научная составляющая, которую я там впитал, крепко во мне сидит. И я, честно говоря, очень этим доволен.

Евразийский музей кочевых цивилизаций – это научный проект. Была огромная кочевая цивилизация. Монгольское нашествие доставило всем, конечно, много хлопот и невзгод. Но это тоже кочевая цивилизация, и мы её часть. Она была очень интересной, достаточно богатой на технологические достижения. Она перемешала очень много культур. И Башкортостан как сердце Евразии – то самое место, где мы можем изучать себя, свои истоки и через них понимать наше будущее. Это первое.

Второе – это, безусловно, культурный проект. Это музей, где в том числе будет, например, большая картинная галерея, посвящённая только лошади. У нас же амбициозные цели стоят. Я хочу сделать картинную галерею, где будет самое большое количество картин лошади. Пока у нас нет денег на какие-то великие шедевры. Но уверен, что со временем там и шедевры будут. Деньги заработаем и всё сделаем.

Третье – это туристический проект. Посмотрите, мы немного навели там порядок, сделали дорожку и визит-центр. И теперь туда по году до 200 тысяч людей приходит. То есть примерно 20 тысяч человек в месяц.

Шамиль ВАЛЕЕВ: Был там неоднократно с гостями.

Радий ХАБИРОВ: Да, там на самом деле хорошо. Поэтому мы в этом году с большими спорами, с горячими дискуссиями утвердили концепцию и, самое главное, завершили проект, он на экспертизе.

Что это нам даёт? Я поставил задачу в этом году начать подводить туда сети. То есть мы начнём грязные работы – сети, воду, электричество, водоотведение и всё прочее. Будем это делать.

Шамиль ВАЛЕЕВ: В условиях жесточайшей бюджетной дисциплины и дефицита ничего не сдвигается вправо. Это говорит о ваших приоритетах.

Радий ХАБИРОВ: Не буду говорить, что ничего не сдвигается. Что-то, конечно, сдвигается вправо. Мы попросили муниципалитеты: «Что не горит – пока не делайте».

Но есть вещи стратегические. Например, парк «Патриот». Он тоже формировался постепенно, каждый год мы понемногу туда добавляли. Я ставил задачу каждый год что-то там делать. Пожалуйста – парк «Патриот» у нас работает.

Мощение улиц центра Уфы. Я говорил: хоть 200 м, но вы должны преобразовывать улицы – «чистое небо», хорошая плитка, порядок, новые деревья и т.д. Мы это делаем, и видите, постепенно это всё разрастается.

Евразийский музей кочевых цивилизаций в этом плане – достаточно сложная история. Там даже сложнее. Ну хорошо, мы сейчас сделаем здание, подведём коммуникации, всё будет красиво, уверяю вас…

Шамиль ВАЛЕЕВ: Начинка.

Радий ХАБИРОВ: Начинка. Это опять наука, это культура, это работа в музеях, это закупка интересных артефактов. И если мы это сделаем, я вполне допускаю, что музей будет принимать до миллиона гостей, если не больше. Мы его сделаем очень интересным.

Шамиль ВАЛЕЕВ: И всё останется так же деликатно вписано в ландшафт?

Радий ХАБИРОВ: Абсолютно. Мы взяли такое направление – не будем городить там какие-то четырёхэтажные дворцы. Нет, мы всё это вошьём в ландшафт. Это же всё-таки кочевая цивилизация, а она вот такая – вся вшита в ландшафт.

Шамиль ВАЛЕЕВ: Перенесёмся в Калининский район Уфы. У нас есть проект «Тёплый берег». Первое такое благоустройство со времён, наверное, строительства завода. Там что самое главное? Какую задачу решали?

Радий ХАБИРОВ: Вы же там были, наверное, неоднократно? До ремонта, я имею в виду? Я туда пришёл с кем-то из коллег своих просто пройтись, посмотреть. Это было ужасно на самом деле. Красивейшее, чистое озеро, несмотря на то, что его засоряют, в безобразном состоянии было, по-другому не скажу. И это же, с одной стороны, шедевр для людей, которые там живут. Поэтому потом я уже пришёл специально послушать людей. И они сказали: «Сделайте нам вот это Тёплое озеро».

Как нам это удалось? Мы, с одной стороны, пришли с благоустройством, что хорошо. А с другой стороны, пришли с комплексом гребного слалома. А это почти 1 млрд рублей федеральных средств, ну и наших денег. Таких комплексов в России всего четыре-пять. И наш – один из лучших. Потому что он круглогодичный. Мы же берём воду от ТЭЦ, она тёплая, не замерзает, поэтому можно тренироваться и зимой.

Нам ещё осталось сделать спортивно-административный блок. Это тоже порядка 600 млн рублей. В этом году мы проведём необходимые закупки и в следующем году построим.

Шамиль ВАЛЕЕВ: Ишимбайский и Мелеузовский районы. Фестиваль «Медь» дал новое представление, новые знания. Не так, как было в советской историографии, что пришли какие-то строители заводов, как у индейцев, отобрали землю и построили экологически нечистые предприятия. А с вашей подачи выясняется, что, по сути, был технологический переворот, который помог в трудное для страны время, в XVIII веке, победить в том числе в Северной войне.

Радий ХАБИРОВ: Всё так. И именно поэтому мы всё делаем не фрагментарно, как что-то отдельное. Мы изучаем это явление в целом. И на основе того, что у нас есть, приняли решение подсветить, поднять и рассказать людям о том, что называется горнозаводской цивилизацией. Это Южный Урал, это наша республика, часть Пермского края, Курганской, Челябинской, Свердловской областей. Это всё явилось опорой промышленной модернизации Российской Империи.

Вы правильно говорите, что во время первых сражений со шведами Пётр I практически потерял армию, все пушки. На тот момент был их дефицит. Поэтому взоры и обратились, соответственно, в эти края, где, как уже тогда понимали, есть залежи меди и где нужно было быстро строить медеплавильные заводы.

Шамиль ВАЛЕЕВ: Примерно то же, что сейчас происходит с переходом на дроны?

Радий ХАБИРОВ: Да, совершенно. И я бы даже по-другому сказал. Про акцент на редкоземельных металлах. У нас невероятно богатые полезные ископаемые. Но редкоземельные металлы тем и отличаются, что их трудно извлекать. Нужны сложные химические, физические процессы. И мы сейчас этим озаботились, потому что раньше могли покупать это на рынке у других государств.

Поэтому мы решили раскрыть наши объекты горнозаводской цивилизации. На нашей территории было порядка трёх десятков заводов. Мы уже раскрыли крупнейший Воскресенский завод, Верхоторский завод. Сейчас приняли решение, и я уже нашёл деньги на начало проектирования благоустройства территории Тирлянского завода. Я уверен, что там будет очень интересное место.

Шамиль ВАЛЕЕВ: Это где большое круглое колесо?

Радий ХАБИРОВ: Да, прокатное колесо.

В Гафурийском районе тоже есть бывший медеплавильный, а потом стекольный завод. Когда я в этот раз отдыхал неподалеку, тихонько подъехал, походил вокруг, посмотрел примерные объёмы работ. Поэтому раскроем и его.

Считаю, что здесь нам нужно кооперироваться с нашими соседями – Челябинском, Екатеринбургом, чтоб сделать целое туристическое кольцо.

Я могу об этом часами говорить. Башкортостан – часть этой горнозаводской цивилизации. Она действительно породила большие сложности. Могу сказать, что восстания башкир тоже были следствием этой промышленной экспансии. Скажем так, страна и человеческая цивилизация в целом прошли через очень драматические события. И надо это просто понимать и принимать как нашу историю.

Шамиль ВАЛЕЕВ: На разных стадиях реконструкции преображаемых объектов вы берёте с собой, приглашаете в инспекцию и глав муниципальных районов, городов, чтобы они, видимо, что-то для себя поняли. Зачем вы это делаете? И что они должны понять?

Радий ХАБИРОВ: Мы все должны учиться. Я сам, честно вам скажу, учусь. Когда езжу, например, в Узбекистан, Беларусь, Москву, всегда иду и обязательно смотрю благоустройство. Потому что мы все должны учиться. Рядом с нами талантливые люди. И много чего интересного можно привезти из таких поездок.

Глав я тоже ориентирую на то, что они должны учиться. Вот этот провинциальный стиль нужно немного убирать. Скромность – это, конечно, хорошо. Хотя, как некоторые шутят, скромность – самый короткий путь к забвению. Они должны учиться. Именно поэтому я им показываю.

Кстати, когда мы будем открывать парк Ленина, я глав тоже проведу здесь. Скажу: смотрите, какие материалы, какие архитектурные, градостроительные решения.

Надо обязательно учиться. Мир развивается. А всё, что связано с благоустройством, – это достаточно динамично развивающаяся отрасль. Надо ей соответствовать.

Шамиль ВАЛЕЕВ: Где сами любите бывать?

Радий ХАБИРОВ: Да везде. Слава Богу, как говорится, Всевышний ещё дал возможность радоваться и быть любознательным. Говорят, с возрастом любознательность теряется, а у меня она только увеличивается.

Республика у нас очень интересная. В любой район поедешь – и там что-то есть. Но честно скажу, мне, конечно, больше нравится приезжать туда, где мы уже что-то сделали. Почему? Во-первых, хорошая дорога. То есть я беру детей, сам за рулём. Во-вторых, уже есть определённый комфорт, сервис, есть, где перекусить, отдохнуть и т.д. Ну и третье, когда приводишь всё это в порядок, там не что-то заросшее, замызганное, а уже интересное, есть определённая эстетика.

Но иногда я сознательно езжу в места, которые не готовы. Потому что именно после таких поездок у меня внутри пробуждаются какие-то мотивы, и потом мы с командой приходим туда уже с ремонтом.

Так, например, мы открыли мавзолей Тура-хана. Я повёз туда супругу на день рождения, это было ещё в 2020 году. Мы там просто зимой в 50 м от мавзолея, в снегу отметили день рождения.

Шамиль ВАЛЕЕВ: Сейчас там уже есть, где находиться.

Радий ХАБИРОВ: Там всё есть, да.

Шамиль ВАЛЕЕВ: Если говорить в целом о преображении городов и сёл Башкортостана, какой следующий этап? Что ещё качественно нового будет происходить на фоне наших недавних побед?

Радий ХАБИРОВ: Что называется, о мечте. Я всегда люблю принимать планы, которые носят очень конкретный, прикладной, измеримый характер.

Во-первых, я озаботился тем, что мы, например, должны навести порядок на всех площадях крупных населённых пунктов. Ведь площадь – это, как раньше говорили, лобное место. Там, как правило, администрация, основные культурные учреждения. Примеры уже есть: Янаул, Ишимбай, Салават, Бирск, Туймазы, Уфа, Нефтекамск сейчас делаем – тоже очень интересная будет история.

Мы решили аккумулировать туда энергию, сосредоточить усилия на площадях, а потом от них уже двигаться дальше. Я провёл переговоры с «Башнефтью», у них большая благотворительная программа по ремонту и строительству объектов. И мы договорились в Аскинском, Ермекеевском и Калтасинском районах целевым образом выделить средства и сделать площади.

У меня, конечно, ещё одна мечта была. Помните, мы запустили программу «Родная улица», чтобы в каждом селе с населением от тысячи человек и выше привели в порядок центральную улицу – сделали тротуары, освещение, хороший подход к основным учреждениям – домам культуры, школам и т.д. Мы эту программу пока тоже приостановили из-за недостатка финансирования. Но в голове она сидит.

А вот площадями мы уже занимаемся.

Шамиль ВАЛЕЕВ: Спасибо за выделенное время. Тема бесконечная, с вами как с урбанистом можно часами на эту тему разговаривать. Спасибо вам большое!