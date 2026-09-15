В Башкирии на мосту через реку Белую открыли движение по правой полосе

Сейчас специалисты проводят очистку опор моста. После этого на них нанесут антикоррозионное лакокрасочное покрытие. Также продолжается покраска пролетных строений. Уточняется, что на время проведения работ движение транспорта регулируется светофором. Завершить все работы планируется до конца 2026 года.

«Мост через реку Белую обеспечивает транспортную связь для жителей северо-западных районов республики. По нему ежедневно проезжает около 4 тысяч автомобилей», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.