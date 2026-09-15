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Строительство
15 Сентября , 15:27

Уфимский парк имени Ленина планируют открыть ко Дню республики

15 сентября в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции парка имени Ленина. Общественное пространство обновляют по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» при участии Сбера.

Уфимский парк имени Ленина планируют открыть ко Дню республикиУфимский парк имени Ленина планируют открыть ко Дню республики
Уфимский парк имени Ленина планируют открыть ко Дню республики

Напомним, что один из старейших парков столицы республики общей площадью 7,5 га заложили в 1869–1872 годах. В последний раз его масштабную реконструкцию проводили в 1980 году.

Модернизация парка стартовала в мае 2025 года. Представители подрядной организации сообщили, что основной объём работ уже завершили. На территории продолжают укладку брусчатки на пешеходных дорожках, устанавливают качели, подключают освещение, рассаживают цветы, наполняют чаши фонтанов водой. Также завершают возведение исторической арки входной группы со стороны улицы Заки Валиди – строители уже произвели облицовку гранитом двух башен сооружения. Поскольку парк является объектом культурного наследия регионального значения, все его основные элементы и объекты сохранили.

Глава Башкортостана подчеркнул, что общественное пространство откроют ко Дню республики.

 

– Сделаем это в торжественной обстановке, – сказал Радий Хабиров. – Самое главное – этот парк мы раскрываем для людей, ведь раньше посетителей было мало. Наша задача – чтобы здесь бегали дети, гуляла молодёжь, бабушки с дедушками ходили. Думаю, всё получится.

 

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