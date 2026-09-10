В Башкирии отремонтируют 7,7 км трассы Кропачево — Месягутово — Ачит

Речь идет об объекте, расположенном в Салаватском районе республики. Протяженность этого участка — 7,7 км. Специалисты уже укрепили основание дороги и приступили к укладке нижнего слоя нового покрытия. После этого подрядчик уложит еще один слой асфальтобетона, укрепит обочины и нанесет разметку. Завершить все работы планируется до конца 2026 года.

«Дорога Кропачево — Месягутово — Ачит имеет большое значение для жителей Салаватского района и всего северо-востока республики. Она обеспечивает транспортное сообщение Башкортостана с Челябинской и Свердловской областями. Ежедневно здесь проезжает более 3,5 тысячи автомобилей», — сказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.