В Башкортостане в 2026 году приводят в порядок подъездные дороги

Общая протяжённость ремонтируемых дорог – 17,5 км. На пяти объектах в Уфе, Нефтекамске, Иглинском и Кушнаренковском районах работы уже завершили. По остальным девяти объектам готовность составляет от 40 до 90 процентов.

Министр обозначила следующие сроки ввода отремонтированных дорог:

до 10 сентября – к четырём СНТ в Стерлитамакском районе;

до 20 сентября – три объекта в Чишминском районе;

до 1 октября – к СНТ «Росинка» в Чишминском районе;

до 6 октября – к 10 СНТ в Уфимском районе;

до 10 октября – к 11 СНТ в Кармаскалинском районе;

до 12 октября – к СНТ «Южный бор» в Иглинском районе;

до 30 октября – к восьми СНТ в Уфе.

Напомним, что с 2022 года муниципалитеты приняли на баланс 62 подъездные дороги общей протяжённостью около 109 км. Благодаря проведённому ремонту удалось обеспечить комфортный доступ к 297 СНТ.

Глава Башкортостана поручил продолжать работу с садовыми товариществами по наведению порядка в их документах, чтобы СНТ могли получить поддержку республики в части газификации, проведения электричества, отсыпке подъездных дорог, организации вывоза мусора, благоустройства общественных территорий. Итоги этой работы обсудят на очередном Международном форуме «СМАРТ-садовод» весной 2027 года.

https://glavarb.ru/ru/news/event/v-bashkortostane-v-2026-godu-privodyat-v-poryadok-podezdnye-dorogi-k-55-sadovym-tovarishchestvam-91950/