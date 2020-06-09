«Аллея героев» преобразит село Мишкино

Федеральная программа «Формирование современной городской среды» дает возможность городам и селам выглядеть современно и повысить уровень комфортности жизнедеятельности граждан

Многие жители и гости села Мишкино, увидев, что убрано ограждение территории мемориала Победы и идет демонтаж тротуарной плитки, задались вопросом «Что происходит?»

По интересующим вопросам мы обратились к начальнику отдела строительства и жизнеобеспечения администрации Мишкинского района Емельяну Семенову.

- Емельян Иванович, какие работы ведутся на территории мемориала Победы?

- В этом году мы приняли участие в программе «Формирование современной городской среды» с проектом «Благоустройство общественной территории мемориального комплекса «Аллея героев» с памятником Гази Загитову по ул. Ленина с. Мишкино». Наш район принимает участие в этой программе уже второй год. Ранее был благоустроен парк «Мать и дитя».

- Кем осуществляется финансирование данного проекта?

- Львиная доля идет из федерального и республиканского бюджетов. Софинансирование, безусловно, будет и из местного бюджета, но эта сумма скорее символическая.

Емельян Иванович показал проект «Аллеи героев» - то, как будет выглядеть преображенный сквер, продолжил:

- Территория, которая подлежит реконструкции, будет выглядеть современно. Вместе с новым историко-культурным центром, сквер составит единую пространственную зону туристического направления. Будут пешеходные прогулочные дорожки с локациями для отдыха.

- По эскизам видно, что объем работ немалый. Как они будут проводиться?

- Работы будут проводиться в два этапа. На этот год плановый показатель финансирования составит 8 млн 562 тыс. рублей, на следующий год 13 млн 839 тыс. рублей. Но эти цифры неокончательные, могут быть изменения. Повторюсь, они — плановые.

- Что планируется сделать в этом году?

- В 2020 году будет проложена дорожно-тропиночная сеть, подключат освещение. Завершение первого этапа намечено примерно на конец октября, если не внесет коррективы объявленная пандемия. Что касается второго этапа, предвидя вопрос, - в следующем году планируется установка малых архитектурных форм, памятника Гази Загитову, озеленение с учетом ландшафтного дизайна.

- Кто осуществляет работы?

- На основе конкурсных процедур выбор пал на ООО «Уфастройсервис».

Будущий сквер «Аллея героев» находится на территории сельского поселения Мишкинский сельсовет, который и является заказчиком проекта. Поэтому несколько вопросов мы задали главе сельского поселения Рустаму Ишмакаеву.

- После реконструкции сквер будет еще более привлекательным для прогулок жителей и гостей села Мишкино. Здесь же будут проводиться мероприятия военно-патриотического характера.

- Рустам Адгатович, ограждение уже демонтировали, почти завершились работы по демонтажу тротуарной плитки. Многих интересует вопрос, будут ли использованы эти материалы и если да, то где?

- Да, безусловно, эти материалы мы распределим по социальным объектам района. Часть плитки уже передали для обустройства территории памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, села Ленинское, часть планируется передать православной церкви села Мишкино. То же самое с оградой мемориала Победы. Распределение продолжается. Мы строго контролируем этот процесс.

- Видно, что спилили деревья.

- Убрали только те деревья, которые находятся на месте будущих пешеходных дорожек и следует отметить, что их немного. Сейчас работы по реконструкции идут полным ходом.