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Строительство
31 Декабря 2018, 17:33

Муниципалитеты Башкирии смогут использовать песок и гравий для нужд местных жителей

Руководитель Башкирии Радий Хабиров распорядился договориться с главами муниципалитетов республики по вопросам распределения ПГС (песчано-гравийной смеси).

«Сделайте так: ПГС отдавайте муниципальным учреждениям», - отдал распоряжение членам правительства РБ Хабиров.
Он поручил найти для этого подходящие юридические формулы. В итоге муниципалитеты должны получить право использовать добываемый на их территории гравий и песок для нужд местных жителей, в первую очередь – для отсыпки дорог. В результате, как отметил Хабиров, главы не будут «просить» у него «по миллиону», чтобы купить ПГС.
«Это на их территориях все находится», - резюмировал врио главы республики.
Напомним, ранее Радий Хабиров отчитал главу Минэкологии РБ за отсутствие реальной борьбы с незаконной добычей общераспространенных полезных ископаемых.
Источник: https://newsbash.ru/economy/8359-po-rasporjazheniju-radija-habirova-zhiteljam-bashkirii-dadut-dostup-k-mestnym-resursam.html
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