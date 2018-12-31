Муниципалитеты Башкирии смогут использовать песок и гравий для нужд местных жителей

«Сделайте так: ПГС отдавайте муниципальным учреждениям», - отдал распоряжение членам правительства РБ Хабиров.
Он поручил найти для этого подходящие юридические формулы. В итоге муниципалитеты должны получить право использовать добываемый на их территории гравий и песок для нужд местных жителей, в первую очередь – для отсыпки дорог. В результате, как отметил Хабиров, главы не будут «просить» у него «по миллиону», чтобы купить ПГС.
«Это на их территориях все находится», - резюмировал врио главы республики.
Напомним, ранее Радий Хабиров отчитал главу Минэкологии РБ за отсутствие реальной борьбы с незаконной добычей общераспространенных полезных ископаемых.
Источник: https://newsbash.ru/economy/8359-po-rasporjazheniju-radija-habirova-zhiteljam-bashkirii-dadut-dostup-k-mestnym-resursam.html