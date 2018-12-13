+5 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Строительство
13 Декабря 2018, 18:00

Да будет свет!

Весной текущего года на сходе граждан нового микрорайона «Дубки» села Мишкино в адрес главы сельского поселения Рустама Ишмакаева было обращение жителей по отсыпке дорог на улицах Трактовая, Актуганова, Ишкинина и установке уличного освещения на этих же улицах.

Дорожные работы были выполнены летом — при софинансировании населения и администрации сельского поселения отсыпка дорог проведена на всех трех улицах.
По ряду причин задерживалась установка уличного освещения. И вот на днях началась и эта работа. Подрядная организация ООО «ПЖКХ Мишкинское» пригнала сюда свою технику, и бригада из семи человек начала установку уличных фонарей.
По словам Рустама Ишмакаева, в течение недели работы будут закончены, и жители нового микрорайона начнут ходить по освещенным улицам.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru