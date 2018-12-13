Да будет свет!

Дорожные работы были выполнены летом — при софинансировании населения и администрации сельского поселения отсыпка дорог проведена на всех трех улицах.

По ряду причин задерживалась установка уличного освещения. И вот на днях началась и эта работа. Подрядная организация ООО «ПЖКХ Мишкинское» пригнала сюда свою технику, и бригада из семи человек начала установку уличных фонарей.