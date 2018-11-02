Работники дорожной отрасли Мишкинского района отмечают свой профессиональный праздник

Работа для дорожников находится круглый год. Летом они ремонтируют дороги, зимой чистят их от снега, в межсезонье — готовят спецтехнику к эксплуатации. Даже в праздники, когда большинство людей отдыхает, они на «посту» — охраняют безопасность на дорогах.

О результатах работы за прошедший период этого года и готовности к зиме мы попросили рассказать начальника Мишкинского ДРСУ филиала АО «Башкир- автодор» Евгения Сергеевича Кузнецова.

— Евгений Сергеевич, состояние дорог волнует даже тех, кто никогда не сидел за рулем. Что удалось сделать за текущий год?

— Начало каждого года — это всегда суета-сует: нужно найти необходимые объемы работ, чтобы у рабочих была достойная зарплата и сохранился коллектив. Уже ноябрь, но мы активно работаем, выполняя ежемесячные планы. На наших плечах — содержание в порядке автодорог регионального и межмуниципального значения, содержание дорог местного значения МР Мишкинский район. В этом году нами отремонтирована автодорога Уфа-Янаул (на участке 128,5–131,53 км), приняли активное участие по проекту партии «Единая Россия» «Формирование современной городской среды» — были заасфальтированы площадки жилых домов по улице Мира, сделан текущий ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог в селе Мишкино, в том числе по частным заказам на территории личных хозяйств, было произведено дорожное обустройство улицы Школьная деревни Малонакаряково, улицы Мира деревни Бирюбаш, улицы Школьная села Новотроицкое. Как видите, беремся за всю работу, которая есть, где требуется наш профессионализм. Главное, чтобы человек был при деле и получал за это хорошие деньги.

— Впереди зима, поэтому логично спросить про готовность к ней…

— Чтобы встретить зиму, мы уже заготовили песчано-соляную смесь. Техника тоже готова. Конечно, самые тяжелые дни — первые снегопады, но потом все привыкают к зимнему ритму работы. По нормативам мы должны приступать к очистке снега, когда высота снежного покрова составит 6 сантиметров. Единственная проблема — у нас дороги местного значения, и движение автотранспорта не интенсивное, а песчано-соляная смесь лучше всего работает при большом трафике. Главная задача при снегопадах — в первую очередь обеспечить жизнедеятельность важных объектов и дорог, постепенно расширяя сферу деятельности по всем населенным пунктам.

— Евгений Сергеевич, в чем заключаются функции работников дорожной службы?

— Дорожный мастер всегда в гуще дел и событий, будь то ямочный ремонт, очистка дорог от снега или любая другая работа по содержанию дорожного полотна в надлежащем порядке. Он организует работу, контролирует соблюдение технологий во время производственных процессов, отвечает за технику безопасности, ведет документацию и многое другое. Наибольшая ответственность на плечи дорожников ложится в зимний период. Работники должны обеспечивать безопасность дорожного движения: вовремя чистить снег, бороться с обледенением дорог, как и прежде, следить за правильным расположением знаков, наличием на них светоотражающих элементов. От бдительности, ответственности, профессионализма каждого работника зависят жизни людей.

— Расскажите, пожалуйста, о работниках дорожного производства района.

— У нас в коллективе работает 48 человек. Взаимопонимание между коллективом и администрацией есть. Есть и команда единомышленников, текучесть кадров практически отсутствует, работники опытные, а молодежь постоянно повышает квалификацию. Развита производственная база, есть необходимая техника и механизмы (18 единиц специальной дорожно-строительной техники, 30 — автотранспорта). Из «старожилов» предприятия можно выделить дорожного мастера Владимира Ташбулатова, водителей Владимира Александрова, Геннадия Самигуллина, Ильдара Фархутдинова, Виссариона Ишмурзина, грейдериста Геннадия Александрова, тракториста Рафиля Насибуллина. Среди молодых специалистов хочется отметить грамотного, инициативного специалиста в своем деле, главного инженера Э. Мифтахова.