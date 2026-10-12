Радий Хабиров вручил награды победителям турнира по борьбе

Соревнования проходили по пяти дисциплинам – борьбе на поясах, белбогли кураш, дзюдо, корэш и греко-римской борьбе. В них приняли участие 170 спортсменов.

После просмотра финальных поединков Глава Башкортостана вручил победителям заслуженные награды.

– Этот турнир имеет очень большой смысл. Мы знаем, что Президент России Владимир Владимирович Путин и Президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев с огромным уважением относятся друг к другу. Два сильных руководителя вместе определяют и обеспечивают наше будущее, – сказал Радий Хабиров. – Мы понимаем, что дружить очень важно. И когда проводим такие соревнования, то сохраняем взаимное уважение и дружбу, которые доверили нам предки.

Руководитель региона также выразил признательность организаторам турнира, тренерам и атлетам за достойное проведение масштабного спортивного мероприятия.

С приветственным словом выступила председатель Совета народных депутатов Ташкентской области Узбекистана Сайёра Файзиева.

– Хочу искренне поблагодарить гостеприимный Башкортостан за тёплый приём. На этой площадке соревновались спортсмены, молодёжь Башкортостана и Ташкентской области. Такие турниры, безусловно, вносят вклад в развитие наших взаимоотношений, – подчеркнула Сайёра Файзиева. – Поздравляю жителей Башкортостана с Днём Республики! Желаю вам успехов и процветания. Уверена, что дружба между Узбекистаном и Россией, между Башкортостаном и Ташкентской областью будет только укрепляться.

В церемонии награждения также приняли участие известные спортсмены – олимпийские чемпионы, победители и призёры международных соревнований по спортивной борьбе.

Подводя итоги мероприятия, Глава Башкортостана высоко оценил возможности Дворца борьбы для проведения турниров самого высокого уровня. Радий Хабиров также отметил широкий круг направлений сотрудничества с Узбекистаном.

– Это надёжный партнёр, который нам очень помогает. Мы импортируем из Узбекистана определённые товары, отправляем туда свою продукцию, – сказал руководитель региона. – Кроме того, реализуем ряд серьёзных инвестпроектов и стараемся обсуждать новые совместные инициативы в этой части.