Триумф мишкинских туристов

Мишкинский район гордится своими спортсменами! Команда туристов «Путник» успешно представила малую родину на 76-м республиканском туристском слёте обучающихся РБ и масштабной Туриаде Республики Башкортостан — 2026. В упорной и напряженной борьбе в возрастной категории 14–15 лет (класс B) наши ребята продемонстрировали железную волю к победе, мастерство и отличную командную сплоченность.

Честь района защищали: Айгуль Хурматуллина, Егор Ибагишев, Анна Абдуллина, Ролан Сайфулин, Камила Шаркаева, Владислав Ахметов, Альбина Хурматуллина, Радмир Байбулатов, Эвелина Тойгузина и Тимур Валиханов.

Новые вершины на Туриаде Республики Башкортостан — 2026

На Туриаде РБ-2026 команда «Путник» закрепила свой успех, показав высочайший класс в различных дисциплинах и забрав золото в командных зачетах.

Велосипедная дистанция. В личном зачете среди девушек 14–15 лет Анна Абдуллина стала второй, а Камила Шаркаева — третьей. В командном зачете на велосипедной дистанции наши ребята поднялись на высшую ступень пьедестала — 1 место!

Пешеходные дистанции и связки. Ребята повторили свои триумфальные результаты в лично-командных пешеходных видах (Айгуль Хурматуллина, Камила Шаркаева, Егор Ибагишев, Ролан Сайфулин, а также связки Анна/Айгуль и Егор/Ролан показали те же стабильные «золотые» и «серебряные» секунды).

Главный командный успех: В командном зачете на пешеходных дистанциях в возрастной группе 14–15 лет команда «Путник» заняла 1 место!

Итоги 76-го Республиканского туристского слёта

Соревнования выдались жаркими, а борьба шла буквально за каждую секунду. В общекомандном зачете сборная «Путник» завоевала почетное 2 место, уступив лидерам всего 0,3 балла!

Личные и командные достижения

Спортивное ориентирование («кросс-выбор»): Айгуль Хурматуллина — 2 место. Дистанция на средствах передвижения: Анна Абдуллина — 2 место, Камила Шаркаева — 3 место.

«Дистанция-пешеходная» (2 класс): девушки: Айгуль Хурматуллина — 1 место (с впечатляющим отрывом в 1:54!); Камила Шаркаева — 2 место.

Юноши: Егор Ибагишев — 1 место; Ролан Сайфулин — 2 место.

«Дистанция-пешеходная-связка»: Анна Абдуллина и Айгуль Хурматуллина — 2 место (до золота не хватило всего 13 секунд!).

Егор Ибагишев и Ролан Сайфулин — 2 место (с минимальным отрывом от 1 места в 15 секунд).

Столь громкие победы и медали республиканского уровня были бы невозможны без надежного тыла. Родители участников оказали неоценимую помощь и содействие этой поездки. Огромное спасибо мамам и папам за поддержку, веру в детей и вклад в развитие детского туризма в Мишкинском районе!

Выражаем огромную благодарность водителю школьного автобуса А. Загитову и директору школы д. Камеево Л. Каримовой за предоставленный автобус. Вы нам очень здорово помогли.

Поздравляем спортсменов, их руководителей Анну Небогатикову, Ратмира Султаншина и родителей с этим выдающимся результатом! Желаем не останавливаться на достигнутом, покорять новые вершины и всегда идти только вперед к новым победам!

А. Небогатикова, педагог ДО ЦДЮТ «Путник»