Федерация бокса Республики Башкортостан объявила набор детей и подростков

Тренировки будут проходить в спортивных залах и клубах Уфы и муниципальных образований республики под руководством высококвалифицированных наставников.

«Бокс в Башкортостане развивается стремительными темпами. Ежегодно в Республике проводятся соревнования всероссийского и международного масштаба и благодаря этому у нас есть уникальная возможность поддерживать наших чемпионов прямо у себя дома. Конечно, глядя на поединки всё больше детей хотят попробовать себя в этом прекрасном виде спорта, но иногда им не хватает решимости сделать первый шаг.

Программа «Дети в бокс» – это шанс помочь ребятам этот первый шаг сделать. Наша информационная кампания призвана показать детям и их родителям, что не нужно бояться – нужно просто прийти в зал. Ведь как говорится: путешествие в тысячу миль начинается с одного шага», – отметила генеральный директор Федерации бокса Республики Башкортостан, старший тренер мужской сборной Республики по боксу Мария Карабанова.

У юных жителей Башкортостана есть возможность выбрать удобную площадку и начать заниматься боксом. Залы, в которых ведётся набор:

Уфа:

Отделение МБУ СШОР по боксу им Н.Валуева в БГАУ – ул. 8 Марта, 17, 2-й корпус Башкирского государственного аграрного университета;

Отделение МБУ СШОР по боксу им Н.Валуева, клуб ГДК – пр. Октября, 137;

МБУ СШОР по боксу им Н.Валуева, СК «Фаворит» – ул. Менделеева, 173/2А;

боксерский клуб «Троя» – ул. Российская, 163/1;

СК «Нефтяник» – ул. Комарова, 9;

Отделение МБУ СШОР по боксу им Н.Валуева в БГУ – ул. Заки Валиди, 32;

клуб бокса «Профи-ринг Новатор» – ул. Свободы, 44;

МБУ СШОР по боксу им Н.Валуева, зал бокса – ул. Дорофеева, 1к1.

В городах и районах республики:

Раевский – МБУ ДО ДЮСШ, ул. Космонавтов, 34В;

Баймак – ФОК «Богатырь», ул. Алибаева, 55А;

Ургаза – СФОК «Байсура», ул. Х. Давлетшина, 13А;

Ургалa – СОК «Газовик», ул. Учителей, 37;

Белорецк – зал бокса МАУ СШ Белорецкого района, ул. Ленина, 105;

Инзер – ФОК «Олимп», ул. Школьная, 4;

Бижбуляк – зал бокса «Батыр», ул. Спортивная, 1;

Кумертау – Центр спортивной подготовки «Вымпел», ул. 40 лет Победы, 1/Б;

Сибай – зал бокса МБУ ДОСН ДЮСШ, ул. Пионерская, 19/1;

Нефтекамск – зал бокса отделения бокса СШ спорткомитета, ул. Кувыкина, 10;

Стерлитамак – зал бокса «Боевой хан», пр-т Октября, 5А;

Октябрьский – зал бокса «Ак-тау», ул. Академика Королева, 1;

Красная Горка – МАУ ДО Спортивная школа Нуримановского района, ул. Колхозная, 19А;

Чишмы – клуб бокса «Питбуль», ул. Революционная, 86.

Получить дополнительную информацию о наборе и записаться на тренировки можно по телефону 8-993-040-30-40.

Также подробности доступны на официальном сайте Федерации бокса Республики Башкортостан (https://rb-boxing.ru/boxingmap) и на странице организации во «ВКонтакте» (https://vk.ru/boxing_rb).

