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16 Сентября , 11:45

Башкортостан принимает окружной фестиваль «Вернуть детство»

С 16 по 18 сентября республика Башкортостан в седьмой раз становится центром проведения окружного этапа фестиваля «Вернуть детство».

Башкортостан принимает окружной фестиваль «Вернуть детство»Башкортостан принимает окружной фестиваль «Вернуть детство»
Башкортостан принимает окружной фестиваль «Вернуть детство»

Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев отметил, что фестиваль заточен на профориентацию ребят.

- Кто хочет заниматься спортом, пусть занимается спортом. Кто-то увлекается кулинарией, которая, в любом случае, пригодится в жизни – элементарно приготовить себе завтрак, обед, ужин. В этом году мы решили разместить их в замечательном башкирском парке «Патриот». Участники проживают в условиях, близких к казарменным. Само пребывание в этом месте должно сплотить ребят, а также воспитать характер, - сказал он.

По словам спикера, общение с военнослужащими, мастер-классы по основам военного дела, а также ознакомление с военной техникой, возможно, станут для некоторых мальчишек «первым шагом в профессию».

Фестиваль «Вернуть детство» — путь к социализации и крепкой дружбе

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ольга Кабанова  подчеркнула, что ключевая цель фестиваля – помочь ребятам в социализации и подготовке к самостоятельной взрослой жизни за пределами детских учреждений.

 - Из каждого субъекта Приволжского федерального округа к нам в республику приехала команда ребят, которые, так случилось, остались без попечения родителей и проживают непосредственно в детских домах. Фестиваль «Вернуть детство» направлен, конечно, в первую очередь на то, чтобы ребята могли социализироваться и готовиться к своей взрослой жизни уже вне рамок детских учреждений, - сказала руководитель ведомства.

Особое внимание Ольга Кабанова уделила выбору основной площадки – Военно-патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Здесь, помимо основной конкурсной программы, для участников подготовлена уникальная «Гонка героев».

- Именно «Гонка героев» ещё больше сплотит ребят, ещё больше даст им возможность почувствовать плечо друга и в дальнейшем, - отметила министр.

Уроки по БПЛА на современном симуляторе

Одной из самых увлекательных площадок стала зона, посвящённая беспилотным летательным аппаратам. Инструктор учебно-методического центра «Авангард» Фидан Махмутов знакомит воспитанников детских домов Приволжского федерального округа с миром дронов. Дети получают возможность освоить пилотирование квадрокоптеров в виртуальной среде, используя специальные авиасимуляторы. Фидан Махмутов объясняет, что такой подход значительно упрощает процесс обучения.

 

– На симуляторе осваивать управление значительно проще, чем сразу с реальным устройством. Любой человек — будь то ребёнок или взрослый — сначала получает базовые навыки именно через тренажёр, — отметил инструктор.

Спикер рассказал участникам фестиваля о многогранном применении дронов в современном мире, акцентируя внимание на том, что их функции выходят далеко за рамки исключительно военной сферы. Так, БПЛА активно используются для проведения поисковых операций и мониторинга чрезвычайных ситуаций, оперативной доставки медикаментов, обработки полей и картографирования земель, мониторинга лесных массивов и др.

Самые творческие и креативные – на площадке медиакультуры

Директор Государственного бюджетного учреждения Республики Башкортостан «Южный межрайонный центр «Семья» Роза Ишбаева рассказала о новом направлении фестиваля, посвящённом медиакультуре. На площадке собрались самые креативные и творческие подростки из разных регионов России, увлечённые съёмкой и монтажом видео.

- Сегодня наши приглашенные гости с телевидения делятся своим опытом, - отметила Роза Ишбаева. - Темы занятий подаются простым и доступным языком для подростков, часто используются примеры из повседневной жизни.

В составе жюри – известные в Башкирии специалисты телевидения, интернет-вещания, журналистики и литературы.  

Напомним, что церемония торжественного открытия окружного этапа фестиваля «Вернуть детство» состоится сегодня, 16 сентября, с 19:00 до 20:00 в Государственном концертном зале «Башкортостан». Мероприятие соберет всех участников, сопровождающих, а также многочисленных приглашенных гостей и зрителей, знаменуя старт трехдневного праздника таланта, дружбы и спортивных достижений.

Фото: "Молодежная Газета"

https://mgazeta.com/news/novosti/2026-09-16/bashkortostan-prinimaet-okruzhnoy-festival-vernut-detstvo-4814400 

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