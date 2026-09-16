Башкортостан принимает окружной фестиваль «Вернуть детство»

Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев отметил, что фестиваль заточен на профориентацию ребят.

- Кто хочет заниматься спортом, пусть занимается спортом. Кто-то увлекается кулинарией, которая, в любом случае, пригодится в жизни – элементарно приготовить себе завтрак, обед, ужин. В этом году мы решили разместить их в замечательном башкирском парке «Патриот». Участники проживают в условиях, близких к казарменным. Само пребывание в этом месте должно сплотить ребят, а также воспитать характер, - сказал он.

По словам спикера, общение с военнослужащими, мастер-классы по основам военного дела, а также ознакомление с военной техникой, возможно, станут для некоторых мальчишек «первым шагом в профессию».

Фестиваль «Вернуть детство» — путь к социализации и крепкой дружбе

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ольга Кабанова подчеркнула, что ключевая цель фестиваля – помочь ребятам в социализации и подготовке к самостоятельной взрослой жизни за пределами детских учреждений.

- Из каждого субъекта Приволжского федерального округа к нам в республику приехала команда ребят, которые, так случилось, остались без попечения родителей и проживают непосредственно в детских домах. Фестиваль «Вернуть детство» направлен, конечно, в первую очередь на то, чтобы ребята могли социализироваться и готовиться к своей взрослой жизни уже вне рамок детских учреждений, - сказала руководитель ведомства.

Особое внимание Ольга Кабанова уделила выбору основной площадки – Военно-патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Здесь, помимо основной конкурсной программы, для участников подготовлена уникальная «Гонка героев».

- Именно «Гонка героев» ещё больше сплотит ребят, ещё больше даст им возможность почувствовать плечо друга и в дальнейшем, - отметила министр.

Уроки по БПЛА на современном симуляторе

Одной из самых увлекательных площадок стала зона, посвящённая беспилотным летательным аппаратам. Инструктор учебно-методического центра «Авангард» Фидан Махмутов знакомит воспитанников детских домов Приволжского федерального округа с миром дронов. Дети получают возможность освоить пилотирование квадрокоптеров в виртуальной среде, используя специальные авиасимуляторы. Фидан Махмутов объясняет, что такой подход значительно упрощает процесс обучения.

– На симуляторе осваивать управление значительно проще, чем сразу с реальным устройством. Любой человек — будь то ребёнок или взрослый — сначала получает базовые навыки именно через тренажёр, — отметил инструктор.

Спикер рассказал участникам фестиваля о многогранном применении дронов в современном мире, акцентируя внимание на том, что их функции выходят далеко за рамки исключительно военной сферы. Так, БПЛА активно используются для проведения поисковых операций и мониторинга чрезвычайных ситуаций, оперативной доставки медикаментов, обработки полей и картографирования земель, мониторинга лесных массивов и др.

Самые творческие и креативные – на площадке медиакультуры

Директор Государственного бюджетного учреждения Республики Башкортостан «Южный межрайонный центр «Семья» Роза Ишбаева рассказала о новом направлении фестиваля, посвящённом медиакультуре. На площадке собрались самые креативные и творческие подростки из разных регионов России, увлечённые съёмкой и монтажом видео.

- Сегодня наши приглашенные гости с телевидения делятся своим опытом, - отметила Роза Ишбаева. - Темы занятий подаются простым и доступным языком для подростков, часто используются примеры из повседневной жизни.

В составе жюри – известные в Башкирии специалисты телевидения, интернет-вещания, журналистики и литературы.

Напомним, что церемония торжественного открытия окружного этапа фестиваля «Вернуть детство» состоится сегодня, 16 сентября, с 19:00 до 20:00 в Государственном концертном зале «Башкортостан». Мероприятие соберет всех участников, сопровождающих, а также многочисленных приглашенных гостей и зрителей, знаменуя старт трехдневного праздника таланта, дружбы и спортивных достижений.

Фото: "Молодежная Газета"

https://mgazeta.com/news/novosti/2026-09-16/bashkortostan-prinimaet-okruzhnoy-festival-vernut-detstvo-4814400