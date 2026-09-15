В ФОКе«Триумф» вручили золотые знаки ГТО и именные сертификаты

С тёплыми словами к участникам обратилась глава администрации Мишкинского района Лариса Александрова: — Вы те, кто даёт импульс для нас, кто идёт впереди, — сказала она. — Вы показываете пример активной жизни, стремления следить за здоровьем и участвовать во всех мероприятиях. Мы рады поддержке Министерства спорта Республики Башкортостан, которое предоставляет вам возможность посещать наш ФОК "Триумф", заниматься плаванием и укреплять дух!

Исполняющая обязанности заместителя главы администрации по социальным вопросам Диана Муратбаева также поздравила участников и отметила важность таких инициатив для всего района.

— Такие праздники — это не просто награждения, а настоящий заряд бодрости и вдохновения для наших земляков, — сказала она. — Мы видим, как спорт объединяет людей вне зависимости от возраста или жизненных обстоятельств. Это доказывает, что активный образ жизни доступен каждому!

Министерство спорта РБ реализует проект о выделении субсидий организациям, оказывающим физкультурно-оздоровительные услуги пожилым людям. В рамках этого проекта граждане 60+, дети с инвалидностью от 6 до 18 лет и участники СВО могут получить сертификат на сумму 10 тысяч рублей в год на занятия спортом. Сертификат позволяет выбрать любую спортивную секцию или бассейн в райцентре: оздоровительное плавание, аквааэробика, занятия в тренажёрном зале, общефизическая подготовка, оздоровительная гимнастика.

После торжественной части все желающие приняли участие в уличных соревнованиях «Весёлые старты», где царили смех, аплодисменты и командный дух. Завершился день отдыхом в бассейне ФОКа «Триумф»: вода подарила заряд бодрости и энергии каждому участнику.

Движение – это жизнь! Пусть спорт станет семейной традицией каждой мишкинской семьи!

Реализация комплекса ГТО осуществляется среди всех категорий населения от 6 лет. В республике работают 66 центров тестирования ГТО

в 63 муниципальных образованиях Республики Башкортостан.

В 2025 году Республика Башкортостан заняла 3-е место в Приволжском федеральном округе по выполнению плана критерия «Приступившие к выполнению нормативов ГТО».

По итогам 2025 года на основе анализа данных ФГИС «Спорт» по критерию «Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО» Республика Башкортостан занимает 11-е место среди субъектов Российской Федерации.

В 2025 году приняли участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 123 605 человек, из них на знаки отличия выполнили нормативы 81 967 человек.

По результатам 2025 года, в рамках реализации социального заказа на предоставление физкультурно-оздоровительных услуг, на получение сертификата на сумму 10 000 рублей претендуют 4 975 человек, из них лица старше 60 лет – 4 721 человек.

- Всегда говорю: только спорт сделает человека здоровым, выносливым, закалит характер и силу духа, - сказал Глава Республики Башкортостан Радий хабиров. - А чтобы занятия были доступнее, мы последовательно развиваем инфраструктуру — строим крупные спортивные центры, ФОКи, бассейны. А ещё — устанавливаем по всей республике площадки ГТО.