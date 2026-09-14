Глава Башкортостана дал старт работе 10 новых спортплощадок в республике

Радий Хабиров поздравил жителей с открытием новых объектов и отметил, что республика последовательно развивает инфраструктуру для занятий физической культурой в городах и районах.

– Очень хорошая история. В добрый путь! Алға! – пожелал молодым спортсменам Радий Хабиров.

Главы муниципалитетов поблагодарили управленческую команду Башкортостана за поддержку развития спортивной инфраструктуры в республике.

– «Умная» площадка – это мощный цифровой спортивный объект. Теперь каждый житель – от первоклассника до ветерана – может прийти сюда, отсканировать QR-код и получить индивидуальную видеоинструкцию от профессиональных тренеров, – рассказал глава администрации Белебеевского района Азат Сахабиев.

Отметим, что площадки ГТО открывают в рамках государственной программы «Спорт России». Это современные спортивные комплексы с турниками, брусьями, гимнастическими скамьями, силовыми тренажёрами, секторами для прыжков и метания.

Вице-премьер – министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов подчеркнул, что в 2026 году республика продолжит работу по развитию «умной» спортинфраструктуры в регионе и созданию площадок для подготовки к сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».

– В Башкортостане создают все условия для того, чтобы жители республики могли заниматься физической культурой, – сказал Руслан Хабибов. – В 2026 году откроем 15 площадок ГТО.

https://glavarb.ru/ru/news/event/glava-bashkortostana-dal-start-rabote-10-novyh-sportploshchadok-v-respublike-92288/