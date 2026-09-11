Глава Башкортостана принял участие в «Диалоге о главном» с молодыми спортсменами

Перед началом встречи руководитель региона поприветствовал атлетов, тренеров и почётных гостей. Радий Хабиров отметил, что Башкортостан последовательно создаёт условия для занятий физической культурой, строит современные спортивные объекты и принимает соревнования всероссийского уровня.

– Я хорошо понимаю цель, значение и возможности физической культуры. Для меня это важнейшая идея – чтобы ребята занимались спортом. Потому что такая деятельность укрепляет, воспитывает, делает человека сильнее, – сказал Радий Хабиров.

Руководитель региона отметил, что для каждого юного спортсмена огромную роль играет наставник.

– Если у вас есть тренер – это надёжная опора в жизни. Может быть, именно в тяжёлые времена он поможет вам выстоять. Это человек, который сделал вас спортсменами, – подчеркнул Радий Хабиров. – Открою секрет: у меня есть мечта – чтобы в Башкортостане появился олимпийский чемпион по спортивной борьбе.

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Сенатор Российской Федерации, трёхкратный олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин призвал юных спортсменов помнить историю страны и ценить своих наставников.

– В продолжение слов Радия Фаритовича – поддерживайте своих тренеров, учите историю нашей великой страны, гордитесь ею и стремитесь побеждать, – сказал Александр Карелин.

Председатель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил, что путь к высоким результатам невозможен без доверия к наставнику и ежедневного труда.

– Поддержу Радия Фаритовича – верьте своим тренерам, дорожите родителями и не тратьте время зря. Терпение и труд – это то, что даёт возможность состояться каждому спортсмену, – подчеркнул Михаил Мамиашвили.

Олимпийский чемпион Давид Мусульбес поблагодарил Башкортостан за внимание к развитию спорта и отметил роль республики в проведении крупных соревнований.

– Сегодня Башкортостан становится точкой притяжения большого спорта. Здесь создают условия, которые объединяют людей, – сказал Давид Мусульбес.

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Во время дискуссии молодые спортсмены интересовались, как проходит подготовка к Олимпийским играм, как не сдаваться после поражений, как преодолевать волнение перед стартом и не бояться более сильных соперников. Почётные гости поделились историями своих побед, рассказали, чему их научили поражения, и пожелали участникам верить в себя, уважать тренеров и никогда не останавливаться на пути к своей цели.

Восьмикратный чемпион мира по борьбе на поясах, заслуженный мастер спорта России Артур Зулькарнаев выступил с предложением по дальнейшему развитию башкирской национальной борьбы куреш. Глава Башкортостана отметил, что республика продолжит и дальше поддерживать этот вид спорта.

Руководитель региона также сообщил, что башкирские спортсмены будут участвовать в следующих Всемирных играх кочевников в составе сборной России, а в 2028 году Уфа примет Игры ШОС. В столице Башкортостана соберутся представители Китая, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана.

– Спортивная повестка будет насыщенной, пройдут крупнейшие международные состязания, поэтому нужно готовиться. Без соревнований нет движения вперёд и роста спортивного мастерства, – подчеркнул Радий Хабиров.

В завершение встречи Глава Башкортостана вручил государственные награды, а также поздравил с юбилеем тренера по борьбе на поясах Фаниса Уразбахтина, который воспитал более 25 мастеров спорта РСФСР и России, и педагога Республиканского политехнического лицея-интерната Карима Губайдуллина. Руководитель региона поблагодарил их за десятилетия работы, сотни воспитанников, тысячи проведённых тренировок.

Подводя итоги разговора, Глава Башкортостана отметил, что подобные встречи помогают юным спортсменам перенимать опыт выдающихся атлетов и вдохновляют их на новые достижения.

– Мы всегда стараемся, чтобы в республику приезжали чемпионы. Это реальные легенды, величайшие мастера современности. Поэтому и появилась идея организовать для ребят такое общение, – сказал Радий Хабиров. – Впереди у нас большая, насыщенная спортивная повестка и много крупных турниров.

https://glavarb.ru/ru/news/event/glava-bashkortostana-prinyal-uchastie-v-dialoge-o-glavnom-s-molodymi-sportsmenami-92165/