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Спорт
24 Июля , 07:09

Уфа готовится принять Спартакиаду народов России

Уфа станет одной из площадок проведения Спартакиады народов России, которая пройдёт в конце июля – начале сентября. В рамках подготовки к масштабному спортивному событию рабочая группа Федеральной дирекции спортмероприятий посетила столицу Башкортостана и оценила готовность объектов, где состоятся соревнования.

Уфа готовится принять Спартакиаду народов РоссииУфа готовится принять Спартакиаду народов России
Уфа готовится принять Спартакиаду народов России

Специалисты осмотрели ключевые спортивные площадки: Международный центр спортивной борьбы, Центр фехтования, Центр гребного слалома, а также озеро Тёплое, где пройдут старты по триатлону и плаванию на открытой воде.

Совместно с представителями Министерства спорта Республики Башкортостан участники рабочей группы обсудили вопросы подготовки инфраструктуры и организационные моменты проведения соревнований.

Международный центр спортивной борьбы уже принимал турниры высокого уровня, а Центр фехтования считается одним из наиболее современных специализированных объектов страны. Оба комплекса были построены в 2024 году к 450-летию Уфы.

Всего в рамках Спартакиады народов России в Башкортостане пройдут соревнования по шести видам спорта. В регион приедут около 1 500 участников. Сборную республики представят 120 атлетов, которые выступят в 33 спортивных дисциплинах.

Проведение Спартакиады станет ещё одним подтверждением высокого уровня спортивной инфраструктуры Башкортостана и позволит продемонстрировать возможности новых объектов, созданных в Уфе в последние годы.

https://mgazeta.com/news/novosti/2026-07-22/ufa-gotovitsya-prinyat-spartakiadu-narodov-rossii-4759592 

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