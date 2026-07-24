Уфа готовится принять Спартакиаду народов России

Специалисты осмотрели ключевые спортивные площадки: Международный центр спортивной борьбы, Центр фехтования, Центр гребного слалома, а также озеро Тёплое, где пройдут старты по триатлону и плаванию на открытой воде.

Совместно с представителями Министерства спорта Республики Башкортостан участники рабочей группы обсудили вопросы подготовки инфраструктуры и организационные моменты проведения соревнований.

Международный центр спортивной борьбы уже принимал турниры высокого уровня, а Центр фехтования считается одним из наиболее современных специализированных объектов страны. Оба комплекса были построены в 2024 году к 450-летию Уфы.

Всего в рамках Спартакиады народов России в Башкортостане пройдут соревнования по шести видам спорта. В регион приедут около 1 500 участников. Сборную республики представят 120 атлетов, которые выступят в 33 спортивных дисциплинах.

Проведение Спартакиады станет ещё одним подтверждением высокого уровня спортивной инфраструктуры Башкортостана и позволит продемонстрировать возможности новых объектов, созданных в Уфе в последние годы.

https://mgazeta.com/news/novosti/2026-07-22/ufa-gotovitsya-prinyat-spartakiadu-narodov-rossii-4759592