Праздник спорта и здоровья!

13 февраля в спортивном зале ДЮСШ состоялось Первенство Мишкинского района по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, где приняли участие более 40 туристов разных возрастов. Соревнование проводилось в дисциплине - дистанции-пешеходные по 6 возрастным категориям и 2 группам: «новичок» и «мастер». Это наши первые соревнования после длительного перерыва из-за пандемии.

Перед началом соревнований всех участников поприветствовал директор МБУ ДО ЦДЮТ «Путник» Вячеслав Айгушевич Князев. Он объявил о начале соревнований и пожелал всем участникам успехов и удачи. Начальник дистанции Андрей Ибаев разъяснил условия прохождения дистанции.

Наступил самый ответственный момент – стартовали юные участники.

В результате соревнований места распределились следующим образом:

в возрастной категории 6-7 лет на дистанции 1 класса среди мальчиков 3 место занял Михаил Айгузин, 2 – Антон Имаев, победителем стал Даниэль Яркаев.

В возрастной категории 8-9 лет на дистанции 1 класса среди мальчиков победу одержал единственный участник в своем возрасте Ильнар Аллаяров.

В возрастной категории 10-11 лет на дистанции 1 класса в группе «новичок» среди девочек с 3 местом можно поздравить Илену Асмаеву, золотая середина у Элизы Шамшитовой, лавры победы достались Анастасие Килинбаевой. Среди мальчиков в данной группе 3 место занял Максим Ташбулатов, серебро у Глеба Кильмакаева, выиграл Егор Ижбулдин. В этой же возрастной категории, но в группе «мастер», среди мальчиков 3 место занял Тимофей Каниев, 2 - Андрей Айкашев, победу одержал Павел Айгузин; среди девочек 3 место – Ангелина Янышева, 2 – Ксения Яикбаева, победительницей стала Варвара Байрамова.

В возрастной категории 12-13 лет на дистанции 1 класса в группе «новичок» среди девочек третьим стала Софья Иксанова, второе место досталось Дарье Ибаевой, а выиграла Есения Самигуллина. В этой же возрастной категории, в группе «мастер», по 2 классу дистанции среди девочек 2 место заняла Ксения Павлова, первое место - Анна Айкашева. Среди мальчиков на третьем месте Дмитрий Кансияров, серебро у Кирилла Адышева, победителем стал Егор Адышев.

Красивое выступление и борьбу до самого финиша показали наши сильнейшие туристы. Все они выступали в группе «мастер». В возрастной категории 14-15 лет на дистанции 3 класса среди юношей второе место занял Максим Имаев, а победу одержал Никита Васильев. Среди девочек серебряным призером стала Имилия Шамсутдинова, победителем - Дарья Айкашева.

И в самой старшей возрастной категории, среди юниорок и юниоров победителями стали Ирина Саликаева и Артур Валинуров.

Все участники были награждены грамотами, ценными призами.

Соревнования получились захватывающими, оставили массу положительных эмоций и впечатлений!