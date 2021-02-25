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Спорт
25 Февраля 2021, 15:06

Во время футбольного матча «Ротор» - «Уфа» арбитр допустил ошибку

Василий Казарцев, арбитр РПЛ, признал, что ошибся во время судейства встречи между «Ротором» и «Уфой» в рамках 18 тура чемпионата России.

В интервью Youtube-каналу "РФС ТВ" он отметил, что под завершение 1-ой части сезона была встреча с "Уфой" в Волгограде, где им была допущена ошибка и он может это признать. Он добавил, что был неправ и после просмотра монитора по предложение видеопомощника должен был принять иное решение.
Речь о моменте, когда в ходе поединка рефери не назначил пенальти в ворота "Ротора" за игру рукой Микелтадзе после удара Жамалетдинова.
Этот инцидент уже прокомментировал Ростислав Мурзагулов, руководитель совета директоров "Уфы". По его словам, что все равно эти очки никто не вернет, но даже если бы они были, клуб даже с урезанным бюджетом был бы далеко от зоны вылета.
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