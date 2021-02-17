Хабиров подписал соглашение о развитии футбола в Башкирии

Под соглашением поставили свои подписи:

Олег Матыцин, министр спорта РФ;

Александр Дюков, президент РФС;

Радий Хабиров, руководитель Башкортостана;

Ринат Шайбеков, председатель Федерации футбола РБ.

Документом предусматривается реализация общенациональной Стратегии развития футбола в РФ до 2030 года, а также воплощение в жизнь федерального проекта "Спорт - норма жизни", что является составной частью нескольких нацпроектов, что были инициированы Владимиром Путиным, президентом России.

Ожидается, что документ позволит провести систематизацию работы по дальнейшему развитию футбола в республике.

По словам Радия Хабирова, жители Башкортостана очень любят футбол. Он особенно популярен среди детей. На данный момент 15 тысяч детей им активно занимаются.

Хабиров добавил, что здесь важна связь поколений, чтобы регион стал поистине "футбольной республикой". А развитие футбола, как и любого другого вида спорта, невозможно провести без инфраструктуры. По этой причине планируется обновить 5 мини-полей и 6 полноразмерных полей в различных населенных пунктах Башкирии, а также построить крытый стадион, вместимость 1500 человек.

Александр Дюков добавил, что для популяризации футбола в Башкирии создадут школьные и студенческие футбольные лиги, а футбольные судьи, тренеры и учителя физкультуры будут проходить курсы для повышения квалификации.