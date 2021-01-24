Хабиров в соцсетях сообщил о победе на чемпионате Европы по шорт-треку Семена Елистратова

Он прошел дистанцию в полутора тысяч метров за 2 минуты 18 секунд. Семен Елистратов завоевал золотую медаль. На втором месте - россиянин Денис Айрапетян, на третьем - норвежец Шиньке Кнежт.

Хабиров отметил, что тренирует Семена Елистратова Максимов Андрей Иванович, который точно также является воспитанником башкирского конькобежного спорта. Глава Башкирии уверен, что именно это помогает ему "готовить спортсменов высокого уровня".