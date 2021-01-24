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Спорт
24 Января 2021, 15:53

Хабиров в соцсетях сообщил о победе на чемпионате Европы по шорт-треку Семена Елистратова

Радий Хабиров рассказал в социальных сетях о том, что Семен Елистратов одержал победу на чемпионате Европы по шорт-треку в городе Гданьск.

Он прошел дистанцию в полутора тысяч метров за 2 минуты 18 секунд. Семен Елистратов завоевал золотую медаль. На втором месте - россиянин Денис Айрапетян, на третьем - норвежец Шиньке Кнежт.
Хабиров отметил, что тренирует Семена Елистратова Максимов Андрей Иванович, который точно также является воспитанником башкирского конькобежного спорта. Глава Башкирии уверен, что именно это помогает ему "готовить спортсменов высокого уровня".
Также он напомнил о том, что обещал достроить Центр шорт-трека в Уфе. Хабиров сообщил, что слово сдержит.
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