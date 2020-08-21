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21 Августа 2020, 10:07

Поздравляем с победой

Ученик марийской гимназии им. Я. Ялкайна с. Чураево Данила Иркабаев стал призером Всероссийской олимпиады по физической культуре

27 июля в администрации Мишкинского района ему вручили диплом призера.
Он – воспитанник тренеров Сергея и Ларисы Мурзашевых. Легкой атлетикой начал заниматься в шестом классе. И с тех пор за его спиной многие республиканские и всероссийские соревнования, которые принесли ему победы. В 2018 году он в составе республиканской команды побывал в городе Анапе, где они заняли общекомандное второе место.
В феврале 2020 года Данила стал финалистом Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре и вот, наконец то, награда - диплом призера ему в торжественной обстановке был вручен.
ЕГЭ юноша сдал с хорошими результатами, а теперь готовится к поступлению в вуз.
Всероссийская олимпиада школьников — это престижная олимпиада в нашей стране. Она делится на четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Победители и призёры заключительного этапа зачисляются в профильные вузы без экзаменов.
Поздравляем Данилу с победой и желаем новых успехов!
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