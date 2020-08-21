Поздравляем с победой

27 июля в администрации Мишкинского района ему вручили диплом призера.

Он – воспитанник тренеров Сергея и Ларисы Мурзашевых. Легкой атлетикой начал заниматься в шестом классе. И с тех пор за его спиной многие республиканские и всероссийские соревнования, которые принесли ему победы. В 2018 году он в составе республиканской команды побывал в городе Анапе, где они заняли общекомандное второе место.

В феврале 2020 года Данила стал финалистом Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре и вот, наконец то, награда - диплом призера ему в торжественной обстановке был вручен.

ЕГЭ юноша сдал с хорошими результатами, а теперь готовится к поступлению в вуз.

Всероссийская олимпиада школьников — это престижная олимпиада в нашей стране. Она делится на четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Победители и призёры заключительного этапа зачисляются в профильные вузы без экзаменов.