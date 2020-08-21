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21 Августа 2020, 11:10

Подать жалобу по ТКС теперь можно из любой точки России

Проект по подаче жалоб и получения решений по ним с помощью ТКС распространен на всю страну. Запущенный 1 мая 2020 года пилотный проект успешно прошел тестирование в Москве, Санкт-Петербурге, Волгоградской и Нижегородской областях, Республике Алтай, а также на базе межрегиональных инспекций ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2 и по Сибирскому федеральному округу.

Направить такую жалобу по телекоммуникационным каналам связи могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и иные физические лица, у которых есть программное обеспечение, предоставляемое операторами электронного документооборота.
Так, можно обжаловать решение налогового органа, вынесенное по результатам проверки, налоговое уведомление, требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафов, процентов и иные документы, а также действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов.
Форма, форматы, порядок заполнения и представления таких жалоб, а также порядок направления ответных решений и извещений предусмотрены приказом ФНС России от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@.
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