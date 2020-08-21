Подать жалобу по ТКС теперь можно из любой точки России

Направить такую жалобу по телекоммуникационным каналам связи могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и иные физические лица, у которых есть программное обеспечение, предоставляемое операторами электронного документооборота.
Так, можно обжаловать решение налогового органа, вынесенное по результатам проверки, налоговое уведомление, требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафов, процентов и иные документы, а также действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов.
Форма, форматы, порядок заполнения и представления таких жалоб, а также порядок направления ответных решений и извещений предусмотрены приказом ФНС России от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@.