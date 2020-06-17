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Спорт
17 Июня 2020, 00:26

В Башкирии игроки футбольного клуба "Уфа" заказали деловые костюмы с национальным колоритом

В ближайшее время два игрока футбольной команды "Уфа" планируют примерить костюмы с башкирским национальным колоритом.

Это планируют сделать футболист звена атаки Вячеслав Кротов и игрок, который приехал из Узбекистана, Остон Урунов. Они заказали для себя выходные костюмы, моду на которые подал глава Башкирии Радий Хабиров.
В.Кротов рассказал, что ему нравятся башкирская музыка, колорит, люди, природа, поэтому заказал для себя деловой костюм в национальном стиле.
Игрок из Узбекистана, который только осваивается в футбольном клубе, с данной дизайнерской новинкой, где есть элементы от одежды башкирских воинов, познакомится впервые. О. Урунов сказал, что ему интересно данное сочетание национальных мотивов, и он постарается сравнить узбекский и башкирский колориты в деловом костюме.
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