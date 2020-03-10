В Уфе прошел межрегиональный турнир по дзюдо среди девушек

Уфа приняла сотни участниц Межрегионального турнира по борьбе дзюдо. Состязаться в борцовском мастерстве съехались девушки из Оренбургской, Свердловской, Самарской областей и Республики Татарстан.

Спортивное событие в рамках нацпроекта "Демография" прошло на стадионе "Динамо". Дзюдоистки были поделены на 2 возрастные группы: 2004-2006 и 2007-2008 годов рождения. По сообщению организаторов соревнований, турнир был посвящен памяти старшего тренера спортшколы №22 города Уфы Лины Шермановой, которая за время своей спортивной карьеры получила звание заслуженного тренера России, "Отличника образования РБ", "Лучшего тренера РБ".