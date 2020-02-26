Футболистов ФК «Уфа» признали самой поющей командой Премьер-лиги

Музыкальным творчеством спортсмены занимаются уже давно: поют хиты российских поэтов, чем заслужили уважение многих своих фанатов. А хит группы ДДТ «Белая река» является неофициальным гимном футбольного клуба.

Однако за музыкальными пристрастиями команда не забывает об игре: в начале марта у ребят запланирована выездная игра с «Краснодаром», далее последуют встречи с ЦСКА в Москве и "Зенитом" в Санкт-Петербурге.