+5 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Спорт
26 Февраля 2020, 15:22

Футболистов ФК «Уфа» признали самой поющей командой Премьер-лиги

Находящийся на сборах в Италии футбольный клуб столицы Башкирии преподнес сюрприз своим коллегам на 23 февраля. Ребята исполнили на итальянском языке песню "Белла чао".

Музыкальным творчеством спортсмены занимаются уже давно: поют хиты российских поэтов, чем заслужили уважение многих своих фанатов. А хит группы ДДТ «Белая река» является неофициальным гимном футбольного клуба.
Однако за музыкальными пристрастиями команда не забывает об игре: в начале марта у ребят запланирована выездная игра с «Краснодаром», далее последуют встречи с ЦСКА в Москве и "Зенитом" в Санкт-Петербурге.
ФК "Уфа" был создан в 2009 году. В составе команды - спортсмены из Хорватии, Нигерии, Словении.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru