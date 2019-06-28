В Мишкино прошла акция-эстафета «Зарядка со звездой»



К мероприятию присоединились представители различных сфер деятельности района: жители с. Мишкино, обучающиеся лицея № 1 и школы № 2 с. Мишкино, представители администрации района, главы сельских советов, работники отдела образования во главе с начальником С. Александровым, работники централизованной библиотечной системы вместе с директором Т. Кондогиной, представители районного совета ветеранов под предводительством Ю. Балахниной, молодогвардейцы, волонтеры Мишкинского района под руководством О. Биктубаевой, юные спортсмены и их тренеры под предводительством директора ДЮСШ Н. Зайнитдинова. Среди юных спортсменов были участники первенства России по легкой атлетике и триатлону, чемпионы Республики Башкортостан по лыжным гонкам и настольному теннису, участники первенства Республики Башкортостан по мини-футболу и баскетболу.