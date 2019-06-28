В Мишкино прошла акция-эстафета «Зарядка со звездой»

Организаторами акции являются молодежные организации, вошедшие в движение «Алга, Башкирия! Вперед, Башкортостан!» и Башкортостанское Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». И наш район присоединился к этой масштабной акции.
Звездой зарядки был заслуженный мастер спорта России, пятикратный чемпион Паралимпийских игр Кирилл Михайлов.
Всех собравшихся поприветствовали глава администрации Мишкинского района П. Трапезников, секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Т. Коледина, приглашенный чемпион К. Михайлов.
К мероприятию присоединились представители различных сфер деятельности района: жители с. Мишкино, обучающиеся лицея № 1 и школы № 2 с. Мишкино, представители администрации района, главы сельских советов, работники отдела образования во главе с начальником С. Александровым, работники централизованной библиотечной системы вместе с директором Т. Кондогиной, представители районного совета ветеранов под предводительством Ю. Балахниной, молодогвардейцы, волонтеры Мишкинского района под руководством О. Биктубаевой, юные спортсмены и их тренеры под предводительством директора ДЮСШ Н. Зайнитдинова. Среди юных спортсменов были участники первенства России по легкой атлетике и триатлону, чемпионы Республики Башкортостан по лыжным гонкам и настольному теннису, участники первенства Республики Башкортостан по мини-футболу и баскетболу.
Зарядку провели заслуженный учитель Республики Башкортостан, Почетный работник общего образования РФ, лучший работник физической культуры Республики Башкортостан С. Мурзашев и лучший работник физической культуры РБ Л. Мурзашева.
Участники акции получили море позитива, бодрости и зарядились хорошим настроением.
Эстафетная палочка была передана главой муниципалитета П. Трапезниковым представителю Нуримановского района.
Благодарим директора ДЮСШ Н. Зайнитдинова, работников районного Дворца культуры Р. Плотникова, М. Салимова, главу администрации СП Мишкинский сельсовет Р. Ишмакаева, директора ФОК «Триумф» Т. Шамиданову за содействие и помощь в организации и проведении мероприятия.
С. Исмагилова, руководитель местного отделения