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Спорт
16 Марта 2019, 14:00

В Мишкинском районе прошли соревнования III Региональной юношеской баскетбольной лиги

В спортивном зале МБУ ДО ДЮСШ с. Мишкино прошли соревнования III Региональной юношеской баскетбольной лиги.

Всего участвовало 7 команд: БК «АкБуре» (с. Бураево), МБУ ДО ДЮСШ с. Мишкино, БК «Баймак» (г. Баймак), МБОУ СОШ п. Павловка, МОБУ ДО ЦДТ г. Благовещенска, «ШТУРМ» (г. Нефтекамск), «СЕВЕРЯНЕ» (г. Янаул). На построении с приветственным словом выступили заместитель главы администрации по социальным вопросам и кадрам Лариса Александрова, начальник отдела образования Сергей Александров, председатель спорткомитета МР с. Мишкино Роман Ямаев и директор МБУ ДО ДЮСШ с. Мишкино Николай Зайнитдинов.


Расписание игр тура было распределено по времени. Соревнования обслуживали главный судья — Александр Осокин, а также тренера-преподаватели МБУ ДО ДЮСШ с. Мишкино. Команды собрались сильнейшие, выступающие не только на республиканских, но и на российских соревнованиях. Ребята показали высокий уровень игры, боролись за каждый мяч, встречные игры заканчивались с большим счетом.


В итоге трехдневных соревнований на первое место вышла команда БК «АкБуре», на втором месте — команда МБОУ СОШ п. Павловка, и третье место досталось команде БК «Баймак». Наши ребята показали достойную игру, боролись до конца, разрывы в счете были минимальные.

Источник: В Мишкино прошло первенство района по шахматам
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