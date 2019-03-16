В Мишкинском районе прошли соревнования III Региональной юношеской баскетбольной лиги

Всего участвовало 7 команд: БК «АкБуре» (с. Бураево), МБУ ДО ДЮСШ с. Мишкино, БК «Баймак» (г. Баймак), МБОУ СОШ п. Павловка, МОБУ ДО ЦДТ г. Благовещенска, «ШТУРМ» (г. Нефтекамск), «СЕВЕРЯНЕ» (г. Янаул). На построении с приветственным словом выступили заместитель главы администрации по социальным вопросам и кадрам Лариса Александрова, начальник отдела образования Сергей Александров, председатель спорткомитета МР с. Мишкино Роман Ямаев и директор МБУ ДО ДЮСШ с. Мишкино Николай Зайнитдинов.







Расписание игр тура было распределено по времени. Соревнования обслуживали главный судья — Александр Осокин, а также тренера-преподаватели МБУ ДО ДЮСШ с. Мишкино. Команды собрались сильнейшие, выступающие не только на республиканских, но и на российских соревнованиях. Ребята показали высокий уровень игры, боролись за каждый мяч, встречные игры заканчивались с большим счетом.



