В Мишкино прошло первенство района по шахматам

4 марта 2019 года в спортивном зале МБУ ДО ДЮСШ села Мишкино прошло первенство по шахматам в зачет Спартакиады школьников района. Всего в соревнованиях приняли участие 13 общеобразовательных школ района. В состав команды вошли 3 мальчика и 1 девочка.
В итоге определились лучшие призеры и победители в общекомандном зачете. Лавры победителя достались команде СОШ д. Малонакаряково, вторыми стали чураевцы, третьими — СОШ № 2 с. Мишкино.
Победители и призеры были награждены дипломами.
Поздравляем с победой!
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