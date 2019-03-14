Спортсмены Мишкинского района выступили на Первенстве России по зимнему триатлону

В эстафетных гонках среди юниоров Александр Ямбаев, входивший в состав команды, занял второе призовое место, уступив лишь на несколько секунд спортсмену из Пермского края.

А среди юниорок фортуна улыбнулась Татьяне Иванаевой и Анастасии Сайфутдиновой, которые также бежали в эстафетной гонке. Они заняли третье место, уступив соперникам из Пермского края и Свердловской области.



По зимнему и летнему триатлону спортсменов к соревнованиям в МБУ ДО ДЮСШ с. Мишкино готовит тренер-преподаватель Юрий Айгузин. У Юрия Байгузиновича в состав сборной РБ входят семь обучающихся, и сам он также выступает на данных соревнованиях в своей возрастной группе.