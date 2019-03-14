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Спорт
14 Марта 2019, 14:00

Спортсмены Мишкинского района выступили на Первенстве России по зимнему триатлону

3 марта 2019 года в городе Зеленодольске Республики Татарстан прошло Первенство России по зимнему триатлону среди юношей и девушек 15–17 лет.

В эстафетных гонках среди юниоров Александр Ямбаев, входивший в состав команды, занял второе призовое место, уступив лишь на несколько секунд спортсмену из Пермского края.


А среди юниорок фортуна улыбнулась Татьяне Иванаевой и Анастасии Сайфутдиновой, которые также бежали в эстафетной гонке. Они заняли третье место, уступив соперникам из Пермского края и Свердловской области.


По зимнему и летнему триатлону спортсменов к соревнованиям в МБУ ДО ДЮСШ с. Мишкино готовит тренер-преподаватель Юрий Айгузин. У Юрия Байгузиновича в состав сборной РБ входят семь обучающихся, и сам он также выступает на данных соревнованиях в своей возрастной группе.


Молодцы! Так держать! Желаем вам дальнейших успехов!
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