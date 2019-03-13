Поздравляю тебя, Дарина!

Наверное, каждый родитель испытывает нечто подобное, когда его ребенок выступает на важных стартах. Дети не задумываются над тем, какое место зай- мет, а просто счастливы от того, что уже попали в сборную и представляют свою республику или страну.



С 25 февраля по 5 марта в городе Екатеринбурге прошла XI Зимняя спартакиада ПАО Газпром‑2019, куда съехались более двух тысяч спортсменов со всей России, выступая в шести видах спорта: баскетбол, волейбол, мини-футбол, лыжные гонки, пулевая стрельба и настольный теннис. И я, как мать и тренер, рада, что моя дочь вошла в сборную команду Республики Башкортостан по настольному теннису и представляет команду ООО «Газпром Трансгаз Уфа». Многие наверняка подумают, да что там «Спартакиада Газпром», так, обычные соревнования, но спешу вас огорчить. Это самая настоящая малая олимпиада, где участвуют спортсмены высокого уровня, с огромным опытом мастерства. Чтобы попасть на эти соревнования, нужно пройти отбор, стать лучшей и первой в рейтинге. Ежедневные тренировки, упорство и желание победить дали свои плоды. Дарина стала чемпионкой первенства Республики Башкортостан‑2019 до 12 лет, бронзовым призером первенства до 16 лет и бронзовым призером до 19 лет, что дало ей заслуженную путевку на эту Спартакиаду. С ней в команде выступали ребята из разных городов республики: Эмиль Хисматуллин (г. Стерлитамак), Тагир Исянбаев (г. Сибай), Полина Сабирова (с. Красноусольский).