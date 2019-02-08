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Спорт
8 Февраля 2019, 20:15

В Мишкинском районе пройдет «Лыжня России»

9 февраля на Сабантуйской площади состоятся 37 Всероссийские лыжные гонки «Лыжня России».

Финальные гонки обещают быть интересными. Ведь на различных дистанциях померятся силой, выносливостью и техникой бега лучшие лыжники нашего района.


Добро пожаловать на лыжню России.

Р. Ямаев, председатель райспорткомитета

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