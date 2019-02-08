В Мишкинском районе прошли соревнования по зимнему триатлону

Столь знаменательные состязания прошли на базе ФОК «Триумф» 1–2 февраля. Спортсмены мерились силами, техникой, выносливостью в беге, велогонке и лыжных гонках. Цель Кубка РБ по триатлону более чем достойная — популяризация этого вида спорта, совершенствование профессиональной и технической подготовленности спортсменов, отбор для участия в Российских соревнованиях, выявление сильнейших спортсменов и выполнение спортивных нормативов. В зависимости от возрастных категорий мальчики и девочки 2007 года рождения и младше состязались в беге на 500 метров и лыжных гонках на 2 километра. Юноши и девушки 2005–2006 г. р. соревновались в беге на 2 километра, велогонке — 4 километра и лыжных гонках — 3 километра. В более старшей возрастной группе юноши и девушки состязались в беге на трехкилометровой дистанции, велогонке и лыжной гонке на 5 километров.







Юниоры попробовали свои силы в беге на 3 км, велогонке и лыжах — 5 километров. С самого начала и до конца соревнований напряженная борьба развернулась среди мужчин и женщин во всех возрастных группах. Легкий морозец и низовая поземка не сумели охладить пыл спортсменов. На каждом этапе, будь то бег, вело- и лыжные гонки, разворачивались подлинные баталии на выносливость и мастерство спортсменов. На первое место выходила степень тренированности спортсменов… и, конечно, госпожа-удача!







В соревнованиях по триатлону приняли участие сборные команды из городов Уфа, Мелеуз, Салават, Ишимбайского, Калтасинского, Чекмагушевского и Мишкинского районов.







На всех этапах зимнего триатлона борьба была столь упорной, что победителей отделяли считанные метры. В юниорских состязаниях юношей и девушек 2000–2001 годов рождения в беге, велогонке и лыжах не было равных нашему земляку Алексею Ямбаеву. Второе время дня показал так же представитель команды из нашего района Родион Михайлов. А Сергей Ходченко из города Салавата по сумме трех дисциплин замкнул тройку призеров.







В возрастной группе 50–59 лет среди мужчин рекордное время дня показал представитель нашего муниципалитета Валентин Саликов. Ему пришлось бороться с самим собой, так как Валентин был единственным спортсменом, заявленным в этой возрастной группе. И тем не менее, он показал отличные результаты во всех дисциплинах.







Среди юношей в возрастной группе 2002–2004 годов рождения по итогам бега, велогонки и лыжного забега первенствовал наш земляк Александр Ямбаев. А спортсмен из города Агидели Ильнар Хабибуллин завоевал «серебро». Замкнул тройку призеров чекмагушевец Руслан Хатмуллин.







Интересной и полной драматизма получилась борьба среди девушек 2002–2004 годов рождения. Лучшее время дня состязаний по зимнему триатлону показала представительница города Салавата Елизавета Глазкова. Второй результат продемонстрировала спортсменка нашей сборной Анастасия Сайфутдинова. Третье место завоевала девушка из Мелеуза Есения Мельникова.







Юные спортсменки 2005–2006 годов рождения из города Салавата Серафима Тептеева и Елена Угланова боролись между собой, заняв первое и второе места. На немного отстали от победительниц наши землячки Стела Ахмазова и Марина Сайфутдинова.







В юниорских состязаниях среди девушек 2000–2001 годов рождения первенствовали представительницы команды города Салавата Анастасия Петрова и Мария Варламова. В беге на трехкилометровой дистанции вело-лыжным гонкам они показали лучшее время дня.







В самой юной возрастной группе среди юношей первенствовали спортсмены из городов Салавата и Мелеуза. К сожалению, представитель нашей команды Вячеслав Кугубаев занял лишь четвертое место. Будем надеяться, что Вячеславу немного не хватило опыта и чуть-чуть везения.







А еще драматичнее и полной накала борьбой развернулись состязания в группе 2007 года рождения и младше. В беге на 500 метров и лыжной гонке первенствовали триатлонистки из городов республики Дарья Ощенкова (г. Агидель), Алина Каримова (г. Салават) и Диана Давлетшина (г. Ишимбай). В этой же возрастной группе среди мальчиков первенствовал мелеузовец Никита Юдин. Второе место завоевал юный представитель нашего муниципалитета Андрей Мусагитов. 3 место занял также наш спортсмен Арслан Садыков.







А в самой старшей группе среди мужчин был заявлен лишь один ветеран города Салавата Загит Хайруллин. Он успешно преодолел бегом 3 километра, на велосипеде — 5 километров и столько же на лыжах. Ему покорились 13 километров! Честь и хвала такому ветерану!







В группе женщин возраста 20–29 и 40–49 лет первенствовали Дарья Чечнева из Ишимбая и наша землячка Мария Пасечник.







На протяжении всех дней состязаний большую помощь организаторам соревнований оказывали юнармейцы «Молодой гвардии» района, возглавляемые лидером движения О. Биктубаевой.







А неделей ранее наши ребята Р. Гаязов, А. Ямбаев, А. Михайлов, Р. Михайлов. Тренер-сервисмен Ю. Айгузин в составе сборной Республики Башкортостан на чемпионате России в г. Ярославле стали серебряными призерами. Молодцы!







… Вот и закончились соревнования. Принимающая сторона из нашего района немного перевела дух. Несмотря на то, что Кубок РБ по зимнему триатлону прошел без замечаний, есть над чем работать.







— Работать надо над погодой, — пошутила на закрытии соревнований судейская бригада. — А все остальное — выше всяческих похвал.

