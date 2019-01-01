Сегодня, 1 января, знаменитой паралимпийской чемпионке Риме Баталовой исполнилось 55 лет

Депутату Госдумы, обладательнице тринадцати золотых медалей Паралимпийских игр Риме Баталовой во вторник исполнилось 55 лет. Несмотря на завершение карьеры в 2004 году, она продолжает оставаться обладательницей самого большого количества наград, завоеванных на Паралимпиадах, и за выдающиеся заслуги была включена в Книгу рекордов Гиннеса.

Баталова принимала участие в шести летних Паралимпиадах, на которых завоевала 17 наград - 13 золотых, две серебряные и две бронзовые.

"Я думаю, что за свою карьеру мне удалось добиться больше, чем когда-то рассчитывала, - заметила Баталова в беседе с корреспондентом ТАСС. - Ведь я участвовала в шести Паралимпиадах и завоевала столько наград, сколько еще никто не завоевывал. Особенно запомнились первые для страны и для меня Паралимпийские игры 1988 года, тогда я выступала за сборную СССР. Всего я успела выступить за команды Советского Союза, СНГ и России, и всегда это были незабываемые впечатления, даже сейчас, закрывая глаза, я вспоминаю те моменты".

"Каждая Паралимпиада - это целая история жизни, потому что столько много всего проходит, столько всего нужно пережить - слезы, травмы, борьба с самим собой, рождение дочери и успешное возвращение в спорт", - продолжила спортсменка.

Баталова начала заниматься спортом в секции легкой атлетики после того, как в 13 лет переехала в Уфу учиться в школе-интернате для слабовидящих детей. Окончив учебное заведение, она продолжала совершенствовать свое спортивное мастерство в местном клубе "Спартак". Первая заслуженная победа пришла в 15 лет - Рима Баталова выиграла чемпионат Урала среди молодежи. Упорство, воля, стремление к результатам, месяцы тренировок, тяжелейших для инвалида по зрению, начали приносить свои плоды.

Самым главным стартом стали для Баталовой Паралимпийские игры 2000 года в австралийском Сиднее. За несколько месяцев до начала она получила серьезную травму, после чего с трудом передвигалась. Несмотря на все усилия врачей, в Австралию россиянка прилетела не полностью восстановившись. Однако, когда дело дошло до соревнований, Баталова сумела мобилизоваться и принести стране три золотые награды.

Первая Паралимпиада без золотых медалей и цели на будущее

На Играх-2004 в Афинах россиянке не удалось завоевать золотых наград. К медалям с прошлых Паралимпиад Баталова добавила серебро и бронзу, после чего приняла решение уйти из спорта.

"Сейчас моя мечта - открытие Паралимпийского центра в моем родном Башкортостане, который строится уже девятый год, - призналась Баталова. - Я стараюсь отслеживать и контролировать его строительство, если в 2019 году откроют, то это станет моим самым большим делом, которое я лоббировала, за которое боролась с самого начала. Этот центр нужен для нас для всех, для республики, для детей".

"Восстановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в правах - тоже одна из моих наиболее приоритетных целей. Над этим мы тоже работаем каждый день, очень много уже сделано, например, дорожные карты - моя команда этим занималась. Для нас для всех станет подарком, когда наша сборная поедет на Паралимпиаду под своим флагом", - отметила депутат Госдумы.

Международный паралимпийский комитет в августе 2016 года после разразившегося в российском спорте допингового скандала принял решение временно лишить ПКР членства в своей организации. Именно по этой причине российские паралимпийцы не смогли выступить на Играх-2016, а в 2018 году на Паралимпиаде было разрешено выступить лишь нескольким отечественным спортсменам и только в нейтральном статусе.

"Мне приходилось и самой выступать под нейтральным флагом. Было очень печально, когда на Паралимпиаде в 1992 году я завоевала четыре золотые медали, но гимн моей страны не играл. Хочется, чтобы наша команда выступала под своим флагом, с атрибутикой отечественных цветов. Это всегда вызывает гордость у спортсмена, а выступление под нейтральным флагом, безусловно, влияет на спортивные достижения", - сказала спортсменка.

Баталова является депутатом Госдумы с 2011 года. Сейчас она входит в комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.