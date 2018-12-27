В Башкирии определили победителей зимнего фестиваля подводной охоты

«Рыбакам приходилось долгое время находиться в холодной воде на глубине 3-4 метра, при температуре окружающего воздуха минус 32 градуса. У каждого из них — своя стратегия. Они ищут рыбу под каждой корягой», — рассказал телеканалу «Россия 1—Башкортостан» главный судья соревнований Владимир Рязанов.

По словам охотников подледного лова, многое зависит от мощности выстрела и везения. Кроме того, часто рыбу приходится преследовать. «Я победил только потому, что всех обогнал. Вся рыба — в бревнах», — признается победитель соревнований Андрей Михеев.