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Спорт
27 Декабря 2018, 11:35

В Башкирии определили победителей зимнего фестиваля подводной охоты

В Башкирии завершился традиционный зимний фестиваль подводной охоты. Праздник на Павловском водохранилище в Нуримановском районе собрал около сотни фанатов этого экстремального вида спорта из республики и соседнего Татарстана. Победил тот, кто за ограниченное время поймал больше всего рыбы.

«Рыбакам приходилось долгое время находиться в холодной воде на глубине 3-4 метра, при температуре окружающего воздуха минус 32 градуса. У каждого из них — своя стратегия. Они ищут рыбу под каждой корягой», — рассказал телеканалу «Россия 1—Башкортостан» главный судья соревнований Владимир Рязанов.
По словам охотников подледного лова, многое зависит от мощности выстрела и везения. Кроме того, часто рыбу приходится преследовать. «Я победил только потому, что всех обогнал. Вся рыба — в бревнах», — признается победитель соревнований Андрей Михеев.
После нескольких часов, проведенных в ледяной воде, участников ждали болельщики, горячая еда и чай. Среди добытых трофеев — щуки, судаки, окуни.
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