ДЮСШ Мишкинского района за время своего существования воспитала немало чемпионов

За эти годы здесь при поддержке администрации района созданы необходимые условия для реализации прав граждан на получение гарантируемого законом РБ «Об образовании» дополнительного образования. В результате продуманной стратегии дополнительного образования, ДЮСШ стала учреждением, где дети, исходя из своих склонностей, интересов и потребностей, могут получать дополнительные образовательные услуги высокого уровня. Серьезная работа в спортшколе проводится с одаренными детьми.

У истоков образования и дальнейшего становления, успешного развития стояли заслуженный работник физической культуры и спорта РБ Анатолий Васильев, завуч — Иван Русинов, который с 1998 года стал директором ДЮСШ (Отличник образования РФ, Лучший работник физической культуры РФ), в настоящее время находится на заслуженном отдыхе. Первыми тренерами-преподавателями по лыжным гонкам были Р. Шаркаева, В. Изергин, О. Саметов, А. Байбулатов, А. Асмандиярова. По легкой атлетике — Я. Апсатаров, А. Александров, В. Каляев.

С 2000 по 2013 годы директором работал Роман Ямаев, впоследствии избранный председателем спорткомитета Мишкинского района. С 2013 года директором был назначен молодой тренер-преподаватель Николай Зайнитдинов, который работает по настоящее время. За это время 19 выпускников ДЮСШ выполнили нормативы мастера спорта СССР, России, 1 — мастера спорта международного класса, более 45 — кандидата в мастера спорта. Два тренера-преподавателя являются почетными работниками общего образования РФ, один — заслуженным работником физической культуры РБ, шестеро — отличниками образования РБ, девять — лучшими работниками физической культуры РБ.

Спортивная школа на сегодняшний день работает по четырем основным видам спорта: «Лыжные гонки», «Легкая атлетика», «Настольный теннис», «Спортивные игры».

Детско-юношеская спортивная школа осуществляет учебно-воспитательную работу с детьми от 7 до 18 лет, для обучающейся молодежи является центром инструктивно-методической работы филиалов. Основной деятельностью является физическая подготовка, укрепление здоровья учащихся, развитие их способностей в избранном виде спорта. В 2007 году при ДЮСШ открыта группа высшего спортивного мастерства по лыжным гонкам, биатлону, настольному теннису. В настоящее время в нем занимается 1 спортсмен-инструктор.

Комплектование групп производится из числа учащихся школ района. В настоящее время здесь укомплектовано 40 учебно-тренировочных групп из 630 учащихся.

В течение учебного года спорт- смены приняли участие в 6 зональных, 36 республиканских, 9 Всероссийских соревнованиях и в одном Международном соревновании, где заняли 12, 64, 8, 1 призовые места. Было проведено 37 районных и 9 соревнований по линии ДЮСШ. В них приняло участие 1943 учащихся. В течение учебного года выполнили разряды: мастер спорта России — 1 воспитанник, первый взрослый разряд — 5 и массовые разряды 409 человек. В состав сборной РФ входит один, в состав сборной Республики Башкортостан — три воспитанника.

Высокий профессиональный уровень тренерско-преподавательского состава, грамотно построенная поэтапная подготовка детей обеспечивает рождение целой плеяды призеров и победителей первенства РБ и Российских соревнований. Честь района на республиканских, всероссийских соревнованиях защищали следующие обучающиеся и спортсмен-инструктор ДЮСШ: Эренбург Миксонов по настольному теннису стал мастером спорта России, двукратным чемпионом Российской Федерации среди спорт- сменов-инвалидов; одним из наших лучших учеников является легкоатлет Денис Валитов, занявший первое место на первенстве города Москвы, он обучается в школе олимпийского резерва в спортивном интернате № 6 г. Москвы, начинал под руководством тренера Ю. Айгузина; большие надежды мы возлагаем на Артема Апсалямова, чемпиона России по лыжным гонкам среди спортсменов-инвалидов (тренер С. Сагитов); Евгения Валитова (легкая атлетика), он также обучается в школе олимпийского резерва в спортивном интернате № 6 г.Москвы, начинал под руководством тренера С. Валитова, чемпион первенства МО РБ в городе Стерлитамаке, первенства РБ в г. Уфе, призер первенства России в городах Пенза и Челябинск.

Команда Мишкинского района на соревнованиях по лыжным гонкам в зачет XX Спартакиады школьников МО РБ в городе Кумертау заняла первое место. Перспективных спорт- сменов легкоатлетов готовят тренера-преподаватели Ю. Айгузин, С. Валитов; лыжников — Л. Байрамов, В. Байметов, С. Сагитов, Л. Мурзашева; по настольному теннису — Н. Апсатарова. Их обучающиеся не раз становились призерами различных соревнований.

Заслуживает внимание опыт работы ДЮСШ по организации воспитательной, спортивно-массовой работы летнего отдыха детей. Для этих целей при отделе образования имеется загородный спортивно-оздоровительный лагерь «Старт», где ежегодно отдыхают более 100 детей в каждой смене (3 смены).