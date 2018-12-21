В Мишкинском районе прошли соревнования по плаванию

В них активное участие приняли представители первичных ветеранских организаций СП Акбулатовский, Ирсаевский, Кайраковский, Мишкинский сельских советов, деревни Кигазытамаково.

Соревнования по этому виду спорта у нас прошли впервые, но доставили удовольствие и участникам, и зрителям. Многие из участников также выполнили нормативы ГТО, показали достойные результаты.

Среди мужчин первое место занял В. Андреев (ПВО администрации района), на втором — В. Шамаев (ОМВД), на третьем — Р. Зиннуров (сельское поселение Мишкинский сельсовет).

У женщин места распределились следующим образом: лидер соревнований А. Сайфутдинова (ПВО д. Кайраково), золотая середина у Ю. Якитовой (д. Кайраково), замкнула тройку призеров М. Ибаева (д. Ирсаево).

Все победители были награждены медалями и дипломами.

В районе имеются хорошие условия для занятий спортом, в том числе и для людей старшего возраста, лишь бы было желание.

Почти ежемесячно проходят соревнования по разным видам спорта: лыжам, шахматам, шашкам, стрельбе из пневматики, городкам и т. д. В будущем планируется создание волейбольных команд (мужских и женских). Справки по телефону: 2–19–47 (совет ветеранов) или 8–917–730–22–44.

Ждем любителей здорового образа жизни на предстоящих лыжных соревнованиях.