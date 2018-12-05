Мишкинские легкоатлеты-ветераны приняли участие в республиканских соревнованиях

Наш район представили лучшие из лучших — старший тренер-преподаватель МБУ ДО ДЮСШ Ю. Айгузин, житель д. Тынбаево В. Саликов, глава сельского поселения Чураевский сельсовет Г. Саймулукова, учительница МБУ СОШ д. Камеево О. Акмурзина. Наша команда состязалась еще с 17 командами соперников РБ. Спортсмены-ветераны Мишкинского района соревновались на точность броска мяча в корзину, дартс, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине, шашках.

По итогам состязаний наша дружная команда заняла призовое первое место, а старший тренер-преподаватель МБУ ДО ДЮСШ Ю. Айгузин стал абсолютным чемпионом Республики Башкортостан среди мужчин-ветеранов. А несколько позже в этом молодом городе прошел очередной республиканский спортивный фестиваль. На этот раз в спортивно-досуговом центре «Агидель» состязались мужские и женские команды, в состав которых вошли спортсмены в возрастных категориях 18–24, 25–34, 35–44, 45 и старше лет. В гости приехали представители 5 городских округов: Уфа, Нефтекамск, Стерлитамак, Октябрьский, Кумертау, семи сельских районов: Аскинский, Дуванский, Краснокамский, Шаранский, Федоровский, Мишкинский, Кигинский и четыре муниципальных района с центром — городским поселением: Бирский, Ишимбайский, Туймазинский, Янаульский. Участники состязались в семи дисциплинах: бросок мяча в корзину, дартс, подтягивания на перекладине (мужчины), подъем туловища из положения лежа (женщины), челночный бег, прыжки в длину с места, комбинированная эстафета.