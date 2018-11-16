В селе Мишкино на территории ФОК «Тазалык» появилась уникальная тартановая дорожка

Благодаря субсидии из Федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие образования на 2013–2020 годы» в селе Мишкино вокруг физкультурно-оздоровительного комплекса «Тазалык» проложена единственная в районе тартановая беговая дорожка из резиновой крошки.

Ее из-за зеленого цвета покрытия можно заприметить издалека, но самое главное здесь не цвет, а качество полотна, относящегося к профессиональным спортивным покрытиям.

В течение недели монтажом на асфальтобетонное основание занимались тренеры-преподаватели, работники ДЮСШ Ф. Вафиев, И. Самниев, А. Каматов, Р. Николаев, В. Исаметов, С. Ширяев, Р. Каншаев, В. Васильев, Г. Ижбулдина, В. Байрамалова, Р. Сайнашева.