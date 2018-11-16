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16 Ноября 2018, 12:08

В селе Мишкино на территории ФОК «Тазалык» появилась уникальная тартановая дорожка

Благодаря субсидии из Федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие образования на 2013–2020 годы» в селе Мишкино вокруг физкультурно-оздоровительного комплекса «Тазалык» проложена единственная в районе тартановая беговая дорожка из резиновой крошки.

Благодаря субсидии из Федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие образования на 2013–2020 годы» в селе Мишкино вокруг физкультурно-оздоровительного комплекса «Тазалык» проложена единственная в районе тартановая беговая дорожка из резиновой крошки.
Ее из-за зеленого цвета покрытия можно заприметить издалека, но самое главное здесь не цвет, а качество полотна, относящегося к профессиональным спортивным покрытиям.
В течение недели монтажом на асфальтобетонное основание занимались тренеры-преподаватели, работники ДЮСШ Ф. Вафиев, И. Самниев, А. Каматов, Р. Николаев, В. Исаметов, С. Ширяев, Р. Каншаев, В. Васильев, Г. Ижбулдина, В. Байрамалова, Р. Сайнашева.
Недавно состоялось ее официальное открытие. Первыми проверить качество беговой дорожки решились воспитанники тренера-преподавателя Н. Апсатаровой обучающиеся 2, 3 классов лицея № 1 имени Ф. Булякова. Мальчики и девочки с удовольствием пробежали 1000 и 30 метров и остались довольны.
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