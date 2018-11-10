Мишкинские туристы приняли участие в республиканских соревнованиях по спортивному туризму

В первый день соревнований участники соревновались на дистанции пешеходная-личная. В упорной борьбе среди 16 кандидатов в мастера спорта, студентов университетов наши воспитанники Ильмар Батыров и Надежда Айгузина стали серебряными призерами, кроме того Ильмар выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Младшие тоже порадовали своими успехами. В командном зачете команда по второму классу взяла четвертое место, а команда по четвертому классу — второе место. Во второй день соревнования прошли на дистанции «пешеходная — связка». И снова наша команда показала отличные результаты. Надежда Айгузина завоевала серебряную медаль (на снимке). В командном зачете по виду «пешеходная — связка» и младшая и старшая команды стали призёрами, заняв третье место. Общекомандные результаты таковы: обе команды стали бронзовыми призерами и были награждены кубками, почетными грамотами и призами.