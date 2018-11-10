Мишкинские туристы приняли участие в республиканских соревнованиях по спортивному туризму

С 12 по 14 октября в городе Уфе прошли республиканские (зональные) соревнования по спортивному туризму
Состязания проводились между вузами и средними общеобразовательными школами республики. Всего в них приняли участие свыше 130 участников из 15 команд из села Мишкино, городов Бирска, Октябрьский и Уфы: БГМУ, УГТУ, БГПУ имени Акмуллы, турклуб «Урал», центры детского туризма Кировского, Орджоникидзевского, Ленинского районов и школы № 74.
Честь нашей команды защищали воспитанники Центра детского и юношеского туризма «Путник», которые выставили две команды.
В первый день соревнований участники соревновались на дистанции пешеходная-личная. В упорной борьбе среди 16 кандидатов в мастера спорта, студентов университетов наши воспитанники Ильмар Батыров и Надежда Айгузина стали серебряными призерами, кроме того Ильмар выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Младшие тоже порадовали своими успехами. В командном зачете команда по второму классу взяла четвертое место, а команда по четвертому классу — второе место. Во второй день соревнования прошли на дистанции «пешеходная — связка». И снова наша команда показала отличные результаты. Надежда Айгузина завоевала серебряную медаль (на снимке). В командном зачете по виду «пешеходная — связка» и младшая и старшая команды стали призёрами, заняв третье место. Общекомандные результаты таковы: обе команды стали бронзовыми призерами и были награждены кубками, почетными грамотами и призами.
От всей души поздравляем всю нашу команду — участников, руководителей с отличными выступлениями на прошедших соревнованиях. Желаем им здоровья и дальнейших успехов на туристских дистанциях.