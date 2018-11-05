Спортсмены из Мишкинского района заняли 10 место на Всероссийских спортивных соревнованиях школьников

Из года в год набирают популярность Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания», которые проходят в городе Анапа Краснодарского края. В этом году в них приняли участие 74 команды, которые съехались из Сахалинской, Калининградской, Мурманской областей, Республик Чечня, Тыва, Марий Эл и других.

В шестой раз честь Республики Башкортостан защищали воспитанники учителя физкультуры Сергея Михайловича и тренера-преподавателя Ларисы Николаевны Мурзашевых — обучающиеся 9 класса марийской гимназии имени Я. Ялкайна села Чураево. Согласно положению, участник состязаний должен был помериться силами не только в физической подготовке, но и в знании теории, проявить себя в творческом конкурсе, и в основном виде — спортивном многоборье и эстафетном беге. В творческом конкурсе наши ребята показали 63 результат, в теории заняли 18 место, в спортивном многоборье вышли на 2 место, уступив спортсменам из Костромской области. В эстафетном беге с большим отрывом наши ребята стали чемпионами РФ. Второй результат показали спортсмены из Челябинской области, третье место заняли юноши и девушки из Тверской области. По итогам всех туров в комплексном зачете наша команда заняла 10 место.