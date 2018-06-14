Призеры республики

На днях команда района в составе студентов агропромышленного колледжа Георгия Яшпаева, Максима Ионова (призера республиканских соревнований картингистов 2012 года), обучающихся лицея № 1 Данила Зарипова и Павла Редникова приняла участие в республиканских соревнованиях по картингу в городе Стерлитамаке.







Эти ребята владеют хорошим знанием техники, умением ее ремонтировать, высокой оперативностью и отличной реакцией. Всех воспитанников объединения «Юный водитель» поддерживают их родители, близкие, приходят на занятия, на соревнования, без этого плодотворные результаты воспитанников были бы невозможны.







Хотя погода стояла дождливая и прохладная, все члены команды выступили с полной отдачей. В итоге жесткой конкурентной борьбы в классе «Юниор» 4 место досталось Георгию Яшпаеву, в классе «Национальный» Максим Ионов занял 5 место, в классе «Кадет» «серебро» завоевал Данил Зарипов, 3 место — за Павлом Редниковым. В общекомандном зачете наши ребята заняли 3 место. Надо сказать, что среди сельских районов Мишкинский — единственный, остальные команды представляли города республики. Данилу и Павлу были вручены дипломы, медали и кубки, команде — диплом и кубок.







Мне было очень приятно, что бывший картингист, ныне работник агропромколледжа Марат Чуприков согласился помочь команде и был нашим механиком во время соревнований. Огромная благодарность предпринимателю Владимиру Михайлову за выделение нам грузовой машины, его водителю Евгению Ибагишеву и водителю автобуса Андрею Янситову за безопасное движение по всему маршруту, предпринимателям Михаилу Яндимирову и Александру Дмитриеву за постоянную поддержку и помощь, начальнику отдела образования С. Александрову и руководителю МБУ ДО ЦДЮТ «Путник» В. Князеву за поддержку в нашей поездке.



