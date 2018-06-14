Подведены итоги по мини-футболу

Чемпионат района стартовал 23 сентября прошлого года в ФОК ДЮСШ и завершился 14 апреля текущего года.







В нем приняли участие 9 команд: «Олимп», «Медведь» и «Титан» (село Мишкино, тренер В. Каляев), «Сорокино», «Ирсаево» (С. Хазиев), «Заря» (Татарбаево, Ф. Гиниятов), «Камеево» (Д. Ишкузин), «Империя» (Староарзаматово, И. Самниев), «МАК» (Мишкинский агропромышленный колледж, С. Апакетова).







Команды играли в три круга. По количеству набранных баллов были подведены итоги. Чемпионом района стала дружная команда «Олимп». Второй результат у команды «Сорокино». «Заря» заняла третье место, «Медведь» — четвертое, «Империя» — пятое, «Камеево» — шестое, «Титан» — седьмое, «Ирсаево» — восьмое. Аутсайдером стала команда «МАК». Команды, занявшие 1–3 места были награждены кубками, грамотами, игроки — медалями.







Кроме туровых матчей, были проведены праздничные игры, посвященные Дню народного единства, Новому году, Дню защитника Отечества, Дню космонавтики, кубковый турнир к 73-летию Победы в Великой Оте — чественной войне и другие.







С ноября по март сборная команда района (игроки мини-футбольного клуба «Олимп» и «Медведь» и клуба любителей футбола «Сорокино») приняла участие на открытом чемпионате города Бирска, где из 12 команд заняла 6 место. Этот же состав команды защищал честь района на зональном этапе сельских игр Первенства РБ в селе Караидель. Заняв второе место, мишкинцы вышли в финал. Следующие игры прошли в поселке Чишмы Уфимского района с 6 по 8 апреля. Из 16 команд нам удалось занять достойное 6 место.







Школьники добивались вершин Олимпа на представленных соревнованиях Первенства Министерства образования РБ, Управления по физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва РБ в возрастной группе 2003–2004 годов рождения.







Первый этап школьников был представлен зональными соревнованиями. На игры подали заявки игроки из городов Бирск (2 команды), Благовещенск, сел Аскино, Бураево, Калтасы и Мишкино. Календарные матчи начались 25 ноября в селе Бураево. Игры прошли в два круга во всех спортивных залах команд-участниц и завершились в середине марта текущего года.







Команде ДЮСШ «Медведь», благодаря ее упорству, мастерству владения мячом, хорошей технике и слаженным действиям игроков, как в обороне, так и в нападении, удалось победить все вышеназванные команды, и набрать достаточные баллы в общем зачете. Хотя мы остались на второй позиции после команды «Алга» города Бирска, нас пригласили для игры в финале. Первенство прошло в городе Сибай с 9 по 13 апреля. Соревнования были посвящены Дню космонавтики. Из 10 команд-финалистов заявились 7 команд из городов Уфы, Сибая, Бирска, Давлеканово, Дюртюли, Кумертау, Учалы и три из сел Мишкино, Кармаскалы, Янгантау. Они разбились на три группы, игры прошли по круговой системе. Команды, занявшие первые и вторые места, вышли в полуфиналы. Выиграв у футболистов из города Учалы, со счетом 5:4, далее сыграли за пятое место с кармаскалинцами. Скромные возможности мы смогли реализовать в результат, который дал право занять шестое место. Победителем стала команда города Уфы, второе место заняла команда города Давлекановово, третье — Дюртюли.







В составе нашей команды играли вратарь Александр Исанбаев (лицей № 1), из школы № 2 райцентра нападающие Ильмир Халитов, Георг Яшкин, Ринат Аймурзин, Тимур Казыханов, защитники Михаил Александров, Сергей Салиев, Павел Русеков.







Не остались без внимания и воспитанники ДЮСШ 2005–2006, 2007–2009 годов рождения, которые также попробовали свои силы в товарищеских матчах и Первенстве Министерства образования Республики Башкортостан и в играх, посвященных герою Советского Союза Григорию Овчинникову, прошедших в городе Бирске.







Сегодня занятия по мини-футболу продолжаются. Также начались отборочные матчи по футболу за выход в финал «Сабантуй‑2018». Заявки подали шесть команд: «Олимп», «Титан» (село Мишкино), «Империя» (Староарзаматово), «Сорокино», «Заря», «Кайраково». Команда-победитель определится в финальном матче праздника «Сабантуй — 2018» 16 июня.



