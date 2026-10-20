Фермер А.Ахметшин из д.Б-Шады возродил традиции коневодства и открыл цех"Халяль"

Альмир Ахметшин родился в простой деревенской семье в деревне Большие Шады. Как и все сельские жители, его родители держали большое хозяйство с крупным рогатым скотом, овцами и птицей. Судьба распорядилась сурово: глава семьи ушел из жизни, когда сыну было всего семь лет. Мальчику остро не хватало отцовского внимания, но рядом оказался дедушка. Участник Великой Отечественной войны, вернувшийся живым, но без одной руки, он стал для внука главным наставником. Старик души не чаял в своих лошадях, и эти благородные животные с младенчества покорили сердце Альмира. Он рано научился седлать скакунов, еще не догадываясь, что это станет делом всей его жизни.

После окончания средней школы Альмир получил профессию в уфимском лесхозтехникуме, затем отдал воинский долг Родине в ракетно-артиллерийских войсках в Москве. Свои первые самостоятельные шаги в бизнесе он сделал в сфере торговли и хлебопечения, открыв магазины и пекарни в городе Бирске и родной деревне. Предприятие создавало рабочие места и обеспечивало хлебобулочными изделиями северо-восточную зону, а местные пельмени быстро нашли своего покупателя.

В 2025 году, следуя за мечтой детства, Альмир Тагирович приобрел несколько голов лошадей башкирской породы. Узнав о государственной программе поддержки, он успешно прошел конкурсный отбор и стал обладателем гранта. На эти и собственные средства предприниматель восстановил бывшее здание МТМ, построив на его базе конюшню площадью 600 квадратных метров и навес в 400 «квадратов».

За десять месяцев поголовье увеличилось до 200 лошадей. В наших климатических условиях эта порода чувствует себя прекрасно благодаря своей выносливости и неприхотливости. Сегодня табун вволю резвится на полях, а помогают фермеру в ежедневном труде надежные односельчане — Фагим Фахрисламов и Хамит Хабибуллин, которые трудятся с ним практически с первого дня.

— Летом, когда много работы, помогают все односельчане. Спасибо им. Когда я решился заняться коневодством, то очень боялся не справиться. Но мои страхи были напрасны. Имея таких работников, которым можно полностью довериться, я знаю, что нам все по плечу! — говорит Альмир Тагирович. — Было бы желание, а планы обязательно реализуются, тем более при поддержке администрации Мишкинского района и Минсельхоза РБ.

Спрос на мясо есть всегда — его закупают санатории, магазины и точки общественного питания. Однако для полного производственного цикла хозяйству не хватало убойного цеха. Эту проблему Альмир Ахметшин решил совместно с другими местными фермерами.

В планах Альмира Ахметшина было получить возможность выпускать «халяльную» продукцию, что спрос на нее есть всегда. В августе 2026 года планы реализовались и он открыл цех по переработке мясной продукции «Бәрәкәтле арғамаҡ» (в переводе с башкирского — «Благодатный скакун»). Событие стало значимым для всего Мишкинского района. На церемонии открытия присутствовал председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтий, Шейх-уль-Ислам Талгат хазрат Сафа Таджуддин. Его визит имеет особое символическое значение: вся продукция будет выпускаться под знаком «Халяль». Это означает, что хозяйство изначально выстроено в строгом соответствии с канонами — от условий содержания животных до самого процесса переработки. Для верующих людей и всех потребителей, ценящих чистый продукт, это важный знак доверия.

- Отдельно хочу поблагодарить Талгата Сафа Таджуддина за то, что нашел время приехать в наш район и лично поддержать начинание Альмира Тагировича, - сказала глава администрации Мишкинского района Лариса Александрова. - Для нас это большая честь и очень важный знак уважения к сельскому труду.

Благодаря новому цеху хозяйство перешло от простого выращивания к глубокой переработке на месте; продукция со знаком «Халяль» востребована далеко за пределами республики; это дополнительные вакансии и уверенность в завтрашнем дне для жителей деревни Большие Шады.

— Лошади — животные не просто красивые, но и очень умные. Они чувствуют любовь и нежность: улыбнешься, приветливо обратишься — они и рады. Знаете, рядом с ними забываются все трудности, от них идет положительная энергия. Лошадь испокон веков была опорой человека. Жаль, что сейчас в деревнях уже не относятся к ним с прежней любовью. А деревня без лошади — это уже не деревня, — считает фермер.

В будущем Альмир Тагирович планирует и дальше развивать хозяйство. Как говорит заместитель главы администрации по сельскому хозяйству Радмир Бикбулатов: - Альмир Тагирович рискнул и выиграл. Мы будем рады помочь всем, кто хочет открыть свое дело и воспользоваться госпрограммой Минсельхоза РБ „Агростартап“.

Помимо бизнеса, Альмир Тагирович заботится и о сохранении памяти предков. По собственной инициативе он принял решение обновить входную группу на сельском кладбище. Для этого были приобретены качественные кованые ворота, которые отличаются не только эстетичным внешним видом, но и долговечностью. Жители деревни выражают ему искреннюю благодарность за его щедрость и ответственное отношение к общему делу.

Благодаря таким неравнодушным людям, как Альмир Ахметшин, в наших селах сохраняется память о прошлом и поддерживается порядок, необходимый для достойного почитания усопших.

Поздравляем Альмира Тагировича с открытием цеха! Ваш труд, упорство и верность родной земле — настоящий пример для подражания. Желаем, чтобы поголовье лошадей в вашем табуне только росло, цех «Бәрәкәтле арғамаҡ» работал на полную мощность, а качественная халяльная продукция находила путь к каждому столу. Пусть в вашем деле всегда будут верные помощники, а планы легко воплощаются в жизнь!