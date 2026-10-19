В РБ за пять лет производство животноводческой продукции выросло на 9%

— Животноводство — отрасль, без которой в сегодняшних реалиях невозможно поступательно развивать экономику в сельскохозяйственных предприятиях. Молочное и мясное направления, скорее всего, ещё долгие годы останутся драйвером развития регионального АПК, — подчеркнул заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.



Молочное направление остается ключевым для товарного сектора. За пять лет производство молока в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах выросло до 776,3 тыс. тонн (в 2020 году — 766,1 тыс. тонн). Такой результат обеспечен прежде всего индустриализацией отрасли: с 2018 года в республике реализовано и продолжает реализовываться 26 инвестиционных проектов по строительству и модернизации молочно-товарных комплексов с общим объемом инвестиций 28,4 млрд рублей. Сегодня эти комплексы производят около 49% всего товарного молока в регионе.



Еще более высокую динамику демонстрирует мясное направление. Производство скота и птицы на убой в живом весе в товарном секторе за пять лет выросло на 21,9% — до 315,1 тыс. тонн (в 2020 году — 258,4 тыс. тонн). Рост обеспечен главным образом развитием свиноводства и птицеводства. Так, производство мяса птицы за отчетный период увеличилось со 116,2 до 137,8 тыс. тонн. В свиноводстве показатель вырос со 106,7 до 134,4 тыс. тонн.

Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=424